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رياضة

كريم فؤاد يقترب من دعم الأهلي أمام فاركو في الدوري

كريم فؤاد
كريم فؤاد

يقترب كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من دخول قائمة الأحمر، أمام فاركو في المباراة المقرر لها بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل في الدوري المصري الممتاز.

وكان كريم فؤاد تعافى من الإصابة في الرباط الصليبي وشارك أمس في ودية الأهلي وأهلي 2005 التي أقيمت في التتش، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف. 

ويتأهب النادي الأهلي لخوض مباراة فاركو الحاسمة للقب الدوري المصري، الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة.

 

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري 

 تقام مباراة الأهلي، أمام فاركو في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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