السبت 26 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تريزيجيه ومصطفى محمد يدعمان منتخب الشباب استعدادا لأمم إفريقيا

تريزيجيه، فيتو
تريزيجيه، فيتو

منتخب الشباب، حرص ثنائي منتخب مصر الأول لكرة القدم، محمود حسن تريزيجيه لاعب الريان القطري، ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، على توجيه رسائل دعم للاعبي منتخب الشباب تحت 20 سنة، قبل انطلاق مشوار الفريق في بطولة أمم أفريقيا للشباب، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو المقبل، والمؤهلة لنهائيات كأس العالم للشباب، التي تقام في تشيلي سبتمبر المقبل.

مصطفى محمد، فيتو
مصطفى محمد، فيتو

رسالة تريزيجيه ومصطفى محمد لمنتخب الشباب

وقال محمود تريزيجيه في رسالة للاعبي منتخب الشباب عبر الفيديو: “كلنا في ضهركم.. الشعب المصري كله معاكم وإن شاء الله نحتفل بيكم وأنتم فايزين بالبطولة وصاعدين لكاس العالم.. ربنا معاكم ”

أما مصطفى محمد فقال: “إن شاء الله ربنا يوفقكم يا شباب في بطولة أمم أفريقيا، كل الدعم ليكم وللجهاز الفني.. وإن شاءالله تسطروا تاريخ كبير ليكم ولبلدكم وتفوزوا ببطولة أمم افريقيا وتفرحوا جماهير مصر وتشروفونا وترفعوا كاس افريقيا”.

منتخب الشباب يختتم إستعداداته لأمم افريقيا

اختتم منتخب الشباب تحت ٢٠ سنة لكرة القدم تدريباته اليوم استعدادا للقاء جنوب افريقيا فى التاسعة مساء غد الأحد باستاد القاهرة فى افتتاح كأس الأمم الأفريقية التى تقام فى ضيافة مصر من ٢٧ أبريل الجاري إلى ١٨ مايو المقبل، وهي البطولة المؤهلة إلى كأس العالم.

موعد مباراة منتخب مصر للشباب أمام جنوب إفريقيا 

ويفتتح منتخب مصر للشباب مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام منتخب جنوب أفريقيا، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، وذلك غدا الأحد الموافق 27 أبريل، في تمام الساعة التاسعة مساء على أرضية استاد القاهرة الدولي.

وتُذاع المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت"، الناقل الرسمي للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب الشباب تريزيجيه مصطفي محمد منتخب الشباب تحت 20 سنة أمم أفريقيا للشباب كاس العالم للشباب

مواد متعلقة

منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة جنوب إفريقيا بافتتاح أمم افريقيا (صور)

موعد مران منتخب الشباب الختامي استعدادا لمواجهة جنوب إفريقيا بكأس الأمم

موعد مباراة منتخب الشباب وجنوب إفريقيا في افتتاح كأس الأمم

أحمد الكأس يحفز لاعبي منتخب الشباب قبل مواجهة جنوب إفريقيا (صور)
ads

الأكثر قراءة

أحمد فتوح: نصحت إمام عاشور بالانتقال للأهلي.. وهذا طلبي من محمد صلاح

أحمد فتوح يبكى على الهواء: "انخدعت في أقرب صديق لي بفريق الزمالك خلال أزمتي"

أحمد فتوح: محمد شريف يقترب من الزمالك وهذا سبب تعثر انتقالي للأهلي

قرار مفاجئ من محمد رمضان بعد خروج الأهلي من دوري أبطال إفريقيا

5 ساعات من الرعب، حريق يلتهم مصنع ورق بأكتوبر والخسائر بملايين الجنيهات (فيديو وصور)

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل لمناقشة أسعار الفائدة

الأمن يكشف ملابسات استغاثة شخص بشأن تعرض زوجته للاعتداء داخل فيلا بالجيزة

انخفاض كبير في أسعار الدواجن والبيض ورئيس الشعبة يكشف السعر العادل(فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم السبت 26-4-2025 في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه اليوم السبت

37 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

35 جنيها سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

بيراميدز ينضم للكبار.. تاريخ الأندية المصرية مع نهائي دوري الأبطال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون، رفاعة الطهطاوي رائد النهضة المصرية الحديثة

أحمد كريمة: المواريث أحكام قطعية لا تقبل التبديل ومقدراتها محفوظة بالنصوص

ما الحكمة من تقديم ثواب الطائعين على عذاب الكافرين؟ (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية