تريزيجيه ومصطفى محمد يدعمان منتخب الشباب استعدادا لأمم إفريقيا

منتخب الشباب، حرص ثنائي منتخب مصر الأول لكرة القدم، محمود حسن تريزيجيه لاعب الريان القطري، ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، على توجيه رسائل دعم للاعبي منتخب الشباب تحت 20 سنة، قبل انطلاق مشوار الفريق في بطولة أمم أفريقيا للشباب، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو المقبل، والمؤهلة لنهائيات كأس العالم للشباب، التي تقام في تشيلي سبتمبر المقبل.

مصطفى محمد، فيتو

رسالة تريزيجيه ومصطفى محمد لمنتخب الشباب

وقال محمود تريزيجيه في رسالة للاعبي منتخب الشباب عبر الفيديو: “كلنا في ضهركم.. الشعب المصري كله معاكم وإن شاء الله نحتفل بيكم وأنتم فايزين بالبطولة وصاعدين لكاس العالم.. ربنا معاكم ”

أما مصطفى محمد فقال: “إن شاء الله ربنا يوفقكم يا شباب في بطولة أمم أفريقيا، كل الدعم ليكم وللجهاز الفني.. وإن شاءالله تسطروا تاريخ كبير ليكم ولبلدكم وتفوزوا ببطولة أمم افريقيا وتفرحوا جماهير مصر وتشروفونا وترفعوا كاس افريقيا”.

منتخب الشباب يختتم إستعداداته لأمم افريقيا

اختتم منتخب الشباب تحت ٢٠ سنة لكرة القدم تدريباته اليوم استعدادا للقاء جنوب افريقيا فى التاسعة مساء غد الأحد باستاد القاهرة فى افتتاح كأس الأمم الأفريقية التى تقام فى ضيافة مصر من ٢٧ أبريل الجاري إلى ١٨ مايو المقبل، وهي البطولة المؤهلة إلى كأس العالم.

موعد مباراة منتخب مصر للشباب أمام جنوب إفريقيا

ويفتتح منتخب مصر للشباب مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام منتخب جنوب أفريقيا، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، وذلك غدا الأحد الموافق 27 أبريل، في تمام الساعة التاسعة مساء على أرضية استاد القاهرة الدولي.

وتُذاع المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت"، الناقل الرسمي للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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