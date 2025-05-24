السبت 24 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أردوغان: احتلال إسرائيل وعدوانها على الأراضي السورية غير مقبول

الشرع وأردوغان، فيتو
الشرع وأردوغان، فيتو

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،  خلال لقائه مع نظيره السوري أحمد الشرع في إسطنبول، اليوم السبت: إن  احتلال إسرائيل وعدوانها على الأراضي السورية أمر غير مقبول، مشددا على أن تركيا ستواصل معارضته.

 

لقاء الشرع وأردوغان 

والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت مع نظيره السوري أحمد الشرع، حيث أجريا مناقشات موسعة كان على رأسها العدوان الإسرائيلي على دمشق.

ومن جانبها، ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" أن الشرع وصل إلى تركيا على رأس وفد حكومي، والتقى أردوغان.

وقالت الوكالة، إن الوفد الذي يرافق الرئيس السوري يضم وزيري الخارجية أسعد الشيباني، والدفاع مرهف أبو قصرة، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يلتقيا نظراءهما لبحث الملفات المشتركة بين البلدين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أردوغان إسرائيل أسطنبول تركيا

مواد متعلقة

رويترز: أردوغان يجري محادثات مع نظيره السوري في إسطنبول

إمساك أردوغان بأصبع ماكرون يثير الجدل، والنشطاء يكشفون سر الحركة الغريبة (فيديو)

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025

بيراميدز يخطف تعادلا قاتلا من قلب صن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

ذو الوجهين لا تعاتبه ولا تلومه، علاء مبارك يوجه رسالة لاذعة لعمرو أديب بسبب والده

نهائي دوري أبطال أفريقيا، صن داونز يواصل تقدمه على بيراميدز بعد 75 دقيقة

ضبط "طفل المرور" بعد اعتدائه على طالب بعصا بيسبول في المقطم

الحكم بالسجن على الممثلين خالد أرغنتش ورضا كوجا بسبب شهادة زور

ملكة جمال السعودية تتحايل على "البكيني" في مسابقة عالمية، والنشطاء: رومي القحطاني تكسر التابوهات

ترامب: أمريكا صاحبة تصميم الصواريخ فرط صوتية وروسيا سرقتنا

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق المحلية اليوم السبت 24/5/2025

أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 24-5-2025

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت في الأسواق

تعرف على سعر كيلو السكر في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

8 أرواح احترقت بسبب لحظة إهمال.. ماذا حدث في انفجار خط الغاز بالواحات؟! (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الفضة في المنام وعلاقته بخسارة مادية قريبة

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن دعوة سيدنا إبراهيم (فيديو)

ما ثواب الأضحية وما أفضل طريقة لتوزيعها؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية