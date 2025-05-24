أردوغان: احتلال إسرائيل وعدوانها على الأراضي السورية غير مقبول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال لقائه مع نظيره السوري أحمد الشرع في إسطنبول، اليوم السبت: إن احتلال إسرائيل وعدوانها على الأراضي السورية أمر غير مقبول، مشددا على أن تركيا ستواصل معارضته.

لقاء الشرع وأردوغان

والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت مع نظيره السوري أحمد الشرع، حيث أجريا مناقشات موسعة كان على رأسها العدوان الإسرائيلي على دمشق.

ومن جانبها، ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" أن الشرع وصل إلى تركيا على رأس وفد حكومي، والتقى أردوغان.

وقالت الوكالة، إن الوفد الذي يرافق الرئيس السوري يضم وزيري الخارجية أسعد الشيباني، والدفاع مرهف أبو قصرة، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يلتقيا نظراءهما لبحث الملفات المشتركة بين البلدين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.