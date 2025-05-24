السبت 24 مايو 2025
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خارج الحدود

إعلام إسرائيلي: حادث طعن قرب حاجز تل ارميدة في الخليل

الضفة الغربية
الضفة الغربية

 كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حادث طعن وقع بالقرب من حاجز تل ارميدة في الخليل بالضفة الغربية.

قوات الاحتلال تقتحم بلدة الشيوخ جنوبي الضفة الغربية

 وأفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت، باقتحام قوات الاحتلال بلدة الشيوخ جنوبي الضفة الغربية واندلاع مواجهات.

قوانين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة

 وأفادت صحيفة هآرتس العبرية، في تقرير الشهر الماضي، بأن نوابا بالكنيست من الائتلاف الحاكم قدموا مشاريع قوانين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

العدوان علي الضفة الغربية 

وكانت السلطات الإسرائيلية منعت، الأسبوع الماضي، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى من زيارة عدد من البلدات والقرى في محافظتي رام الله ونابلس بالضفة الغربية.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة، صعّد جيش الاحتلال  الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 952 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، واعتقال 16 ألفا و400 مواطن وفق معطيات فلسطينية.

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حادث طعن حاجز تل ارميدة الخليل الضفة الغربية طعن

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