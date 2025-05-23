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خارج الحدود

هتف فلسطين حرة وفعلها من أجل غزة، تفاصيل جديدة عن منفذ هجوم المتحف اليهودي بواشنطن

المتهم بحادث المتحف
المتهم بحادث المتحف اليهودي بواشنطن، فيتو

كشف تقرير لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” العبرية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل جديدة بشأن حادث مقتل موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن.

 

المتهم بقتل موظفي السفارة الإسرائيلية بواشنطن: "فعلتها من أجل فلسطين"

وجاء في التقرير نقلا عن وثيقة قضائية قُدمت أمس الخميس، أن إلياس رودريجز، المتهم بقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن، تقدم إلى الشرطة في موقع الحادث بعد إطلاق النار، وقال لهم: “فعلتها من أجل فلسطين، فعلتها من أجل غزة”.

وأضاف التقرير أنه يشتبه بأن المتهم قتل موظفي السفارة الإسرائيلية بواشنطن خارج فعالية في المتحف اليهودي في واشنطن مساء الأربعاء.

 

وتناول التقرير إفادة خطية قدمها عميل من مكتب التحقيقات الفيدرالي لدعم الشكوى الجنائية، أن المتهم هتف “فلسطين حرة” أثناء اقتياده من المبنى من قبل الشرطة.

 

حادث السفارة الإسرائيلية بواشنطن يوجه ضربة قاصمة لعلاقة ترامب ونتنياهو

وفي وقت سابق، سلط تقرير لموقع “بوليتيكو” الضوء على العلاقة المتوترة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتأثير حادث إطلاق النار قرب المتحف اليهودي في واشنطن والذي أسفر عن مقتل موظفين في السفارة الإسرائيلية، على هذه العلاقة.


ونقل الموقع عن خمسة مسئولين أمريكيين حاليين وسابقين قولهم إن علاقة ترامب ونتنياهو شهدت توترا في الأسابيع الأخيرة، نتيجة اختلافهما حول كيفية التعامل مع أزمات الشرق الأوسط المتعددة.

 

وأضاف المسئولون أنه "من غير المرجح أن يغير هجوم واشنطن هذا الواقع (العلاقة المتوترة بين ترامب ونتنياهو)".

وحسبما ذكر مسؤول أمريكى سابق، في إدارة ترامب، فإن "هناك كادرا في الإدارة ينظرون إلى إسرائيل كشريك، ولكن ليس كشريك ينبغي علينا بذل قصارى جهدنا لتقديم خدمات له".

وقال شخص آخر مقرب  من البيت الأبيض بحسب "بوليتيكو"، إن الكثيرين في إدارة ترامب يشعرون أن "أصعب شخص في العمل معه على كل هذه الملفات هو نتنياهو".

حادث السفارة الإسرائيلية بواشنطن يوجه ضربة قاصمة لعلاقة ترامب ونتنياهو

أمريكا تتهم مرتكب جريمة المتحف اليهودي بالقتل من الدرجة الأولى

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