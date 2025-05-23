مستوطنون إسرائيليون يهاجمون بلدة بروقين بالضفة الغربية ويحرقون والمنازل والسيارات (فيديو)

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن مستوطنين إسرائيلييين هاجموا مساء الخميس بلدة بروقين غرب مدينة سلفيت في الضفة الغربية وأحرقوا منازل ومركبات للمواطنين عند أطراف البلدة.



وأفادت مصادر محلية لـ"وفا" بأن "مجموعة من المستوطنين، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، هاجمت منطقة 'البقعان'، وأحرقت نحو خمسة منازل وخمس مركبات تعود ملكيتها لمواطنين من البلدة، ورشقت منازل المواطنين بالحجارة، ما أثار حالة من الهلع في صفوف النساء والأطفال".

وأضافت المصادر أن الخسائر تراوحت بين أضرار كلية وجزئية، وسط مناشدات أطلقها المواطنون عبر سماعات المساجد للمساعدة في إخماد الحرائق.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع 8 إصابات بالحروق، نتيجة إحراق المستعمرين لمنازل في بروقين، تم علاجهم ميدانيا.

وكانت القوات الإسرائيلية قد أعادت اقتحام بلدة بروقين، مساء الخميس، بعد بضع ساعات من انسحابها منها.

وأفادت وكالة "وفا" بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم البلدة بعدد كبير من الآليات العسكرية، وأغلق شوارع داخلية، وداهم عدة منازل وشرع بتفتيشها، واعتقل الطفل أيمن عمر سند.

وكانت القوات الإسرائيلية قد انسحبت من البلدة، بعد ظهر الخميس، عقب عدوان استمر 9 أيام، قتلت خلاله الشاب نائل سمارة واحتجزت جثمانه، واعتقلت آخرين، وخلفت دمارًا كبيرًا في المنازل التي داهمتها.

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