رفعت فياض يكتب: لأول مرة فى مصر والعالم العربى.. تدريس الطب بالفرنساوى بجامعة القاهرة

ابتداء من العام الدراسى القادم ستبدأ الدراسة لأول مرة بجامعة القاهرة وفى مصر والعالم العربى فى برنامج التعليم الطبي باللغة الفرنسية "Kasr Al Ainy French – KAF" ، وذلك بكلية طب قصر العيني لتكون أول جامعة مصرية تقوم بتدريس الطب بها باللغة الفرنسية ، لنفتح بابا جديدا لدراسة الطب باللغة الفرنسية ، سواء للطلاب المصريين من خريجى المدارس الفرنسية ، أو الطلاب الوافدين القادمين من دول ناطقة باللغة الفرنسية خاصة الدول الإفريقية وهم كثر.



ولاشك أن إطلاق الدراسة بهذا البرنامج بجامعة القاهرة يمثل خطوة نوعية تؤكد التزام كلية طب القصر العينى بدورها التاريخي كمركز علمي رائد ومؤثر في القارة الإفريقية والعالم الناطق بالفرنسية، وتعزز أيضا تنافسية خريجي طب قصر العيني، وترسخ كذلك مكانة الكلية والجامعة فى قلب خريطة الطب العالمي كمصدر إشعاع علمي وإنساني ممتد من القاهرة إلى كافة دول القارة الإفريقية الناطقة بالفرنسية



وكانت ملامح هذا البرنامج قد بدأت ـ كما يقول د محمد سامى عبد الصادق رئيس الجامعة منذ 2023 انطلاقًا من رؤية طموحة تهدف إلى فتح آفاق التعليم الطبي أمام طلاب الدول الناطقة بالفرنسية، خاصة في إفريقيا وحوض النيل، إلى جانب دول البحر المتوسط، بما يعزز التواصل الأكاديمي

ويكرّس دور قصر العيني كجسر تنموي وإنساني وعلمي بين مصر وإفريقيا، وقد خضعت فكرة هذا البرنامج لدراسة متكاملة أسفرت عن وجود قاعدة بشرية متميزة تضم ما يزيد على 90 عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة بكلية طب القاهرة يتقنون اللغة الفرنسية وقادرون على التدريس بها بمختلف أقسام الكلية. وقد تم دعم هذه القاعدة بتأهيل 60 عضوا إضافيا من خلال برامج تعليمية مكثفة بالتعاون مع قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب بجامعة القاهرة ليجاوز إجمالي الكوادر المستعدة للعمل في البرنامج نحو 150عضوًا عند انطلاقه العام الدراسى القادم.

وقد صدر بالفعل فى أكتوبر 2023 قرارا بتشكيل لجنة متخصصة للبرنامج الفرنسي برئاسة الدكتورة نادين علاء شريف، أستاذ أمراض النساء والتوليد للإشراف على تنفيذ البرنامج ومتابعة كافة محاوره الأكاديمية والتنظيمية، وقد أنجزت الكلية على مدار عام ترجمة شاملة لكافة مناهج السنة الأولى والثانية (نظري – عملي – أسئلة) إلى اللغة الفرنسية، مع مراجعتها الدقيقة من قبل لجنة أكاديمية، ويتم حاليًا استكمال ترجمة مناهج الفرقة الثالثة تمهيدًا للانطلاق الكامل في الموعد المحدد.

وقد تم إعداد اللائحة الأكاديمية الكاملة للبرنامج ـ كما أكد لى ذلك د0حسام صلاح عميد الكلية، وتم مراجعتها بالفعل واعتمادها في جميع المجالس المختصة وعلى رأسها المجلس الأعلى للجامعات، وستكون مدة الدراسة بالبرنامج الجديد خمس سنوات.



ويعتمد برنامج التعليم الطبى الجديد باللغة الفرنسية منهجية التعليم الطبي القائمة على الجدارات (CBME) وفقًا للمعايير القومية المرجعية (NARS 2017)، ويجمع نظام التقويم، بين التقويمات التكوينية والتراكمية، ويوثق التعلم الذاتي من خلال ملف إنجاز ورقي أو إلكتروني، وسيبدأ تطبيق البرنامج فعليًا على الطلاب الجدد الملتحقين بالفرقة الأولى من كلية الطب مع بداية العام الدراسي 2025–2026، ليكون بذلك منصة أكاديمية جديدة.

تظهر لأول مرة بالجامعة المصرية ويكون مقرها جامعة القاهرة الجامعة الأم، وأنا أتوقع تكرار هذا البرنامج فى عدة جامعة مصرية أخرى خلال السنوات القليلة القادمة نظرا لأهميته الأكاديمية والسياسية أيضا من خلال زيادة الروابط بين مصر وبين كل الدول الإفريقية الناطقة باللغة الفرنسية وإتاحة الفرصة لأبنائها بدراسة الطب فى أعظم وأقدم الجامعات المصرية ـ الجامعة الأم ـ جامعة القاهرة



ألف مبروك لمصر، وألف مبروك لجامعة القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.