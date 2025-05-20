كرة اليد، مواجهة مرتقبة بين الزمالك والترجي في نصف نهائي البطولة الأفريقية

كرة اليد، يخوض الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بقيادة المدير الفني محمد عبد السلام ريشة، مواجهة قوية اليوم الثلاثاء أمام فريق ريد ستار، في ربع نهائي البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس، المقامة حاليا في القاهرة.

مواجهة مرتقبة بين الزمالك والترجي التونسي

وتنتظر الزمالك مواجهة قوية متوقعة في الدور قبل النهائي أمام الترجي التونسي، وذلك حال حقق كلا الفريقين الفوز في الدور ربع النهائي.

ويخوض الترجي التونسي مواجهة قوية في الدور ربع النهائي أمام وداد سمارة المغربي، تقام في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء.

موعد مباراة الزمالك وريد ستار

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وريد ستار في الـ2 ظهرا، على صالة النادي الأهلي بالجزيرة.

وكان الزمالك قد تأهل للدور ربع النهائي، بعد أن تصدر ترتيب المجموعة الأولى محققا العلامة الكاملة بالفوز في جميع المباريات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.