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رياضة

كرة اليد، الزمالك يواجه الترجي في نصف نهائي البطولة الأفريقية

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

كرة اليد، يخوض الفريق الأول  لكرة اليد بنادي الزمالك بقيادة المدير الفني محمد عبد السلام ريشة، مواجهة قوية أمام الترجي التونسي، في نصف نهائي البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس، المقامة حاليا في القاهرة بمشاركة 10 فرق.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والترجي في الـ8:30 من مساء غد الخميس، على صالة النادي الأهلي بالجزيرة.

الزمالك يتأهل لقبل نهائي البطولة الأفريقية

ووصل الزمالك إلى الدور قبل النهائي بعد الفوز على ريد ستار الإيفواري في الدور ربع النهائي.

وكان الزمالك قد تأهل للدور ربع النهائي، بعد أن تصدر ترتيب المجموعة الأولى محققا العلامة الكاملة بالفوز في جميع المباريات.

مشوار الزمالك في بطولة أفريقيا

وحقق الزمالك الفوز في جميع مبارياته بدور المجموعات أمام فرق: منتدى درب سلطان، ووداد سمارة وكينشاسا وفاب الكاميروني، ثم الفوز على ريد ستار في الدور ربع النهائي.

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