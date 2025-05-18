الأحد 18 مايو 2025
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رياضة

صاحب هدف البلس 90، ماذا قدم وسام أبو علي مع الأهلي هذا الموسم

وسام أبو علي
وسام أبو علي

تألق الدولي الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رفقة القلعة الحمراء خلال المنافسات الأخيرة للفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقاد وسام أبو علي النادي الأهلي لفوز غالي علي حساب البنك الأهلي عقب تسجيل هدف الأحمر الثاني في الدقيقة 6+90 من عمر اللقاء لينتهي اللقاء بفوز كتيبة الشياطين الحمر بهدفين لهدف ومواصله الزحف نحو مشوار الحفاظ علي لقب الدوري.   

 

ماذا قدم وسام أبو علي مع الأهلي هذا الموسم

وخلال الموسم الحالي شارك وسام ابو علي مع الأهلي في 28 مباراة بجميع البطولات،  نجح خلالها في تسجيل 11 هدفا وصناعة ثلاثة أهداف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس لخوض مباراة فاركو الختامية في مشوار الدوري المصري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فاركو في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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وسام أبو علي الأهلي النادي الأهلي الدورى المصرى الممتاز فاركو

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