الجمعة 23 مايو 2025
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رياضة

النحاس يطلب تجهيز هذا اللاعب لمواجهة الحسم أمام فاركو

الأهلي
الأهلي

طالب عماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من جهازه المعاون تجهيز يحيى عطية الله لاعب الفريق لمواجهة فاركو الحاسمة في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وكان عطية الله غاب عن الأهلي خلال الفترة الأخيرة، بسبب الإصابة خلال مواجهة صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا والتي عاني منها علي مستوى العضلة الخلفية قبل  أن يتعافي ويصبح جاهز لتدعيم الفريق. 

وقالت مصادر داخل الأهلي إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيواجه فريق مواليد 2005 بالنادي وديًا في السادسة من مساء اليوم، الجمعة، على ملعب التتش ضمن استعدادات الفريق الاول لمباراة فاركو الهامة يوم الأربعاء المقبل في ختام بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو فى الدوري المصري 

ويستعد النادي الأهلي، لمواجهة فاركو المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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عماد النحاس الأهلي النادي الأهلي يحيي عطية الله فاركو الدوري المصري

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