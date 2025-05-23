تشكيل سيدات الأهلي للقدم في مواجهة وادي دجلة بـ نهائي كأس مصر

أعلن ديميتري لوبوف مدرب الفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره وادي دجلة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين اليوم الجمعة، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس مصر.

تشكيل سيدات الأهلي أمام وادي دجلة

‎وكان الأهلي قد تأهل للنهائي عقب فوزه على فريق مسار بركلات الترجيح في دور نصف النهائي.

‎ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلي كلًا من ديميتري لوبوف مديرًا فنيًا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًا، وتامر الدسوقي مدربًا للحراس، ويارا صفوت المدير الإداري، وأحمد جمال محللًا للأداء، وميار أسامة طبيب الفريق، وهدير أحمد وراندا ياسر للعلاج الطبيعي، ومكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية.

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