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رياضة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي أفريقيا لكرة اليد

يد الأهلي والزمالك
يد الأهلي والزمالك

يشهد عشاق كرة اليد مواجهة من العيار الثقيل فى السابعة مساء اليوم الجمعة، حين يلتقي الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مع نظيره الزمالك في نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، المقامة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر الأهلي في الجزيرة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ويقام نهائي أفريقيا على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة في الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة.

وتذاع المباراة عبر قناة النادي الأهلي وقناة أون سبورت كما ينقل حساب الاتحاد الإفريقي لكرة اليد على يوتيوب المباراة.

 

وكان فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي تأهل إلى نصف النهائي بالفوز على نظيره كينشاسا الكونغولي بنتيجة 45-21 في إطار ربع النهائي.

وتأهل الأهلي إلى ربع النهائي محققا العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على ريد ستاد الإيفوارى فى أولى مواجهات البطولة بنتيجة 39- 18، قبل الفوز على الجيش الملكي المغربي بنتيجة 30-18 في ثانى مواجهاته، قبل أن يهزم الترجى التونسى 25-23 ثم فانز الكاميروني 39-18.

كما تأهل فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك إلى النهائي بالفوز على نظيره الترجى التونسى بنتيجة 30-22 بنصف النهائي، بينما تأهل الأهلي بالفوز على درب سلطان المغربى بنتيجة 36-23.

وتأهل فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك إلى نصف النهائي بالفوز على نظيره ريد ستار الإيفواري بنتيجة 40 - 21 في إطار ربع النهائي نهائي.

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