الإثنين 14 أبريل 2025
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية لتنظيف فروة الرأس والتخلص من القشرة

تنظيف فروة الرأس
تنظيف فروة الرأس

تنظيف فروة الرأس، من الأمور الضرورية التى يجب أن تهتم بها الفتيات لأن تراكم الدهون على فروة الرأس يسبب القشرة وتساقط الشعر.

وتحرص الفتيات على تنظيف فروة الرأس أسبوعيا مرة أو إثنان على حسب نوع الشعر للحماية من القشرة وتساقط الشعر.

 

وصفة طبيعية لتنظيف فروة الرأس 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتنظيف فروة الرأس والتخلص من القشرة.

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من خل التفاح العضوي.

كوب ماء فاتر.

4 قطرات من زيت شجرة الشاي.

زجاجة بخاخ فارغة (اختياري).

الطريقة:

  • اخلطي خل التفاح مع الماء جيدًا.
  • أضيفي زيت شجرة الشاي وامزجي الخليط.
  • ضعي الخليط في زجاجة بخاخ، أو استخدميه مباشرة بوضعه على فروة الرأس باستخدام قطنة.
  • دلكي فروة الرأس جيدًا بأطراف الأصابع لعدة دقائق.
  • اتركي الخليط على فروة الرأس لمدة 15-20 دقيقة.
  • اشطفي شعرك جيدًا بالماء الفاتر ثم اغسليه بالشامبو المناسب.
  • استخدمي هذه الوصفة مرة إلى مرتين في الأسبوع.
  • تجنبي استخدامها على فروة الرأس المتهيجة أو المجروحة.
  • تأكدي من عدم وجود حساسية لأي من المكونات.
تنظيف فروة الرأس 
تنظيف فروة الرأس 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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فوائد الملح للشعر، يحفز نموه ويخلصك من القشرة

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خل التفاح للشعر، لنعومته ولمعانه والتخلص من القشرة والفطريات

 

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