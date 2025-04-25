مع انتهاء فصل الشتاء، يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة قشرة الشعر التي تكون غالبًا نتيجة لجفاف فروة الرأس الناتج عن الطقس البارد.

ولحسن الحظ، هناك وصفات طبيعية فعّالة يمكن أن تساعد في التخلص من هذه المشكلة دون الحاجة إلى المنتجات الكيميائية، التى تدمر الشعر.

وصفة طبيعية تقضى على قشرة الشعر

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية تقضى على قشرة الشعر بعد انتهاء الشتاء.

مكونات الوصفة:

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج

3 قطرات من زيت شجرة الشاي (اختياري لكنه فعّال)

طريقة التحضير والاستخدام:

في وعاء صغير، اخلطى زيت جوز الهند مع عصير الليمون جيدًا.

اضيفى زيت شجرة الشاي إذا رغبت، وامزجى المكونات جيدًا.

ضعي الخليط على فروة الرأس ودلك بلطف بأطراف الأصابع لمدة 5 دقائق.

اتركي الخليط لمدة 20-30 دقيقة.

اغسلى شعرك بالشامبو والماء الدافئ كالمعتاد.

كررى الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

تجنبى غسل الشعر بالماء الساخن جدًا لأنه يزيد من جفاف الفروة.

حافظي على ترطيب جسمك بشرب كميات كافية من الماء.

باستخدام هذه الوصفة البسيطة والطبيعية، يمكنك التخلص من قشرة الشعر واستقبال فصل الربيع بفروة رأس صحية وشعر لامع وخالٍ من القشرة.

وصفة طبيعية تقضى على قشرة الشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة مع احمد القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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