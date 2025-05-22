أطعمة ومشروبات لتقوية الشعر، من الجذور حتى الأطراف

أطعمة ومشروبات لتقوية الشعر، الشعر هو تاج المرأة والرجل على حد سواء، وصحته ولمعانه يعكسان الحالة الصحية العامة للجسم. وفي ظل انتشار مشاكل الشعر مثل التساقط، التقصف، والجفاف، أصبح الاهتمام بالتغذية أحد أهم الأساليب الطبيعية والفعالة لدعم نمو الشعر وتقويته.





فالشعر مثل أي نسيج آخر في الجسم يحتاج إلى تغذية سليمة لينمو بشكل صحي وقوي.



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن العناية بالشعر لا تقتصر على استخدام الزيوت أو المنتجات الخارجية فحسب، بل تبدأ من الداخل، من خلال تغذية صحية ومتوازنة غنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية.



أضافت الدكتورة مروة، أن هناك العديد من الأطعمة والمشروبات، عند تناولها بانتظام، مع تقليل الأغذية الضارة مثل السكر المكرر والمقليات، يمكن أن يُحدث فرقًا ملحوظًا في قوة ولمعان الشعر خلال أسابيع قليلة.

وفي هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مروة أبرز الأطعمة والمشروبات التي تساعد في تقوية الشعر وتحسين مظهره ولمعانه.

أولًا: البروتين... الأساس لبناء الشعر

أطعمة لصحة الشعر

الشعر مكوَّن أساسًا من بروتين يُعرف باسم "الكيراتين"، وهو ما يجعل البروتين الغذائي حجر الأساس في نمو الشعر. نقص البروتين في النظام الغذائي يؤدي إلى تساقط الشعر وضعف بصيلاته. ومن أبرز مصادر البروتين الحيواني:



البيض: من أفضل الأطعمة لتقوية الشعر، فهو غني بالبروتين والبيوتين، الذي يعزز نمو الشعر ويزيد من قوته.

السمك (خاصة السلمون والسردين): غني بالبروتين والأحماض الدهنية "أوميجا 3" التي تحفز الدورة الدموية في فروة الرأس وتحسن من كثافة الشعر.

الدواجن واللحوم الحمراء: تحتوي على البروتين الحيواني عالي الجودة، والحديد الضروري لنقل الأكسجين إلى بصيلات الشعر.

أما بالنسبة للنباتيين، فيمكنهم الحصول على البروتين من العدس، الحمص، الفاصولياء، الكينوا، والمكسرات.

ثانيًا: الحديد... لتغذية البصيلات

الحديد من المعادن الأساسية التي تُسهم في تقوية الشعر، ويؤدي نقصه إلى ما يُعرف بـ"فقر الدم"، الذي يعد أحد الأسباب الرئيسية لتساقط الشعر، خاصة لدى النساء. أهم الأطعمة الغنية بالحديد تشمل:

الكبدة: من أغنى مصادر الحديد الحيواني، وتمتصه خلايا الجسم بسهولة.

السبانخ والخضروات الورقية الداكنة: غنية بالحديد النباتي، كما تحتوي على فيتامين C الذي يساعد على امتصاص الحديد.

البقوليات: مثل العدس والفاصولياء.

الحبوب الكاملة والمكسرات: تحتوي على نسبة جيدة من الحديد والألياف والمعادن الداعمة لنمو الشعر.

ثالثًا: الزنك والسيلينيوم... المعادن الصغيرة ذات الأثر الكبير

الزنك والسيلينيوم من المعادن النادرة لكن الضرورية لنمو الشعر. نقص الزنك يؤدي إلى ضعف فروة الرأس وظهور القشرة وتساقط الشعر.

بذور القرع (اليقطين): غنية بالزنك، ويمكن تناولها كوجبة خفيفة صحية.

البيض والمأكولات البحرية (خاصة المحار): تحتوي على نسب عالية من الزنك.

الجوز البرازيلي: من أغنى مصادر السيلينيوم، الذي يحمي فروة الرأس ويحفز بصيلات الشعر.

رابعًا: فيتامين C... لمحاربة التقصف وتحفيز النمو

فيتامين C لا يقتصر دوره على تقوية المناعة فقط، بل يلعب دورًا مهمًا في إنتاج الكولاجين، الذي يقوي بصيلات الشعر ويحافظ على مرونة الخيوط. كما يساعد في امتصاص الحديد. ومن أبرز مصادره:

الفواكه الحمضية: مثل البرتقال، الليمون، الجريب فروت.

الفراولة والكيوي: تحتوي على نسب عالية من فيتامين C ومضادات الأكسدة.

الفلفل الأحمر: من الخضروات الغنية جدًا بهذا الفيتامين.

خامسًا: فيتامين A... لترطيب فروة الرأس

يساعد فيتامين A في إنتاج الزهم، وهو الزيت الطبيعي الذي يرطب فروة الرأس ويحافظ على صحة الشعر. لكن الإفراط فيه قد يؤدي إلى تساقط الشعر، لذا يجب تناوله بجرعات معتدلة. مصادره تشمل:

الجزر: غني بالبيتاكاروتين الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين A.

البطاطا: تحتوي على كميات كبيرة من البيتاكاروتين.

القرع والسبانخ: أيضًا مصادر غنية بهذا الفيتامين الحيوي.

سادسًا: البيوتين وفيتامين B المركب... لتقوية الجذور

البيوتين (فيتامين B7) وفيتامينات B الأخرى مثل B12 وحمض الفوليك تساهم في نمو الشعر وإصلاح تلفه. أهم الأطعمة التي تحتوي عليها:

البيض: من أغنى مصادر البيوتين.

اللوز والمكسرات: تحتوي على فيتامين B7 وB6.

الحبوب الكاملة: مثل الشوفان والقمح الكامل.

الأفوكادو: يحتوي على فيتامينات B وE، ويعتبر غذاءً ممتازًا لصحة الشعر.

سابعًا: الماء... سر الحيوية واللمعان

رغم أنه لا يُعتبر "طعامًا"، إلا أن الماء ضروري للغاية لصحة الشعر. الجفاف يؤدي إلى هشاشة الشعر وتكسره. لذلك يجب شرب ما لا يقل عن 8 أكواب يوميًا للحفاظ على رطوبة فروة الرأس والشعر.

أفضل المشروبات الطبيعية لتقوية الشعر

مشروبات لشعر قوي

مشروب السبانخ والخيار

يحتوي هذا المشروب الأخضر على الحديد، وفيتامين A، ومضادات الأكسدة. السبانخ غنية بالحديد الضروري لتقوية بصيلات الشعر، بينما يحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء، مما يرطب الجسم ويُحسن من امتصاص العناصر الغذائية.

طريقة التحضير:

كوب من أوراق السبانخ الطازجة

نصف خيارة

نصف تفاحة خضراء

كوب ماء

تُخلط المكونات في الخلاط وتُشرب يوميًا صباحًا.

عصير الجزر والبرتقال

هذا المزيج غني بفيتامين A (البيتاكاروتين) وفيتامين C، وكلاهما يحفز إنتاج الكولاجين ويغذي فروة الرأس. كما أن البرتقال يحتوي على مضادات أكسدة تحارب الجذور الحرة المسببة لتساقط الشعر.

طريقة التحضير:

حبتان من الجزر

عصير حبتين من البرتقال

قطعة صغيرة من الزنجبيل

يُخلط في الخلاط ويُشرب طازجًا.

مشروب الكركديه والنعناع

الكركديه يُعرف بقدرته على تقوية الشعر ومنع تساقطه وتحفيز نموه، كما يحتوي على فيتامين C وأحماض عضوية تفيد فروة الرأس. أما النعناع، فيعمل على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس.

طريقة التحضير:

3 زهور كركديه مجففة

حفنة من أوراق النعناع

كوب ماء مغلي

تُنقع المكونات 10 دقائق، ثم تُصفى ويُشرب المشروب دافئًا.

عصير الصبار (الألوفيرا)

الألوفيرا من أشهر النباتات المستخدمة للعناية بالشعر، ويُستخدم موضعيًا كثيرًا، لكنه عند شربه يساعد على تحسين صحة الأمعاء وامتصاص العناصر الغذائية، مما ينعكس إيجابيًا على الشعر.

طريقة التحضير:

2 ملعقة كبيرة من جل الصبار الطازج

كوب ماء

عصير نصف ليمونة

تُخلط وتُشرب قبل الإفطار.

الحليب الذهبي (الكركم بالحليب)

هذا المشروب غني بالكركمين، وهو مضاد التهاب قوي، بالإضافة إلى البروتينات والكالسيوم من الحليب. يحسن هذا المشروب الدورة الدموية ويقلل من الالتهابات التي قد تؤثر على صحة فروة الرأس.

طريقة التحضير:

كوب حليب (يفضل نباتي مثل حليب اللوز أو جوز الهند)

نصف ملعقة صغيرة كركم

رشة قرفة

ملعقة عسل

يُسخن المزيج ويُشرب قبل النوم.

عصير البنجر والتفاح

البنجر من أغنى الخضروات بالحديد والفولات، مما يجعله مفيدًا جدًا لزيادة تدفق الدم لفروة الرأس، كما أن التفاح يحتوي على مضادات أكسدة قوية تعزز من نمو الشعر وتحميه من التساقط.

طريقة التحضير:

نصف حبة بنجر مسلوقة

تفاحة خضراء

نصف كوب ماء

عصير نصف ليمونة

تُخلط المكونات في الخلاط وتُشرب يومًا بعد يوم.

نصائح للاستفادة القصوى من هذه المشروبات

يُفضل شرب هذه المشروبات طازجة للحصول على أقصى قدر من الفيتامينات.

يجب الاستمرار عليها لفترة لا تقل عن شهرين لملاحظة التحسن.

يفضل دمج هذه المشروبات مع نظام غذائي متوازن للحصول على نتائج أفضل.

شرب كميات كافية من الماء يوميًا ضروري لترطيب الشعر من الداخل.

الابتعاد عن المشروبات الغازية والكافيين الزائد لأنها تؤثر سلبًا في امتصاص المعادن المهمة للشعر.

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