الإثنين 17 مارس 2025
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صحة ومرأة

وصفات طبيعية تخلصك من قشرة الشعر

قشرة الشعر
قشرة الشعر

قشرة الشعر من الأمور التى تزعج الفتيات كثيرا لتأثيرها السلبي على فروة الرأس حيث تسبب الحكة والالتهاب مايؤثر على جمال الشعر.

وهناك طرق عديدة للتخلص من قشرة الشعر أما بالكربمات التى بتاع بالصيدليات أو تطبيق الوصفات الطبيعية التى تقضى على القشرة.

وصفات طبيعية تقضي على قشرة الشعر 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفات طبيعية تقضي على قشرة الشعر، منها:-

  • استخدام زيت شجرة الشاي، يتميز زيت شجرة الشاي بخصائصه المضادة للفطريات والالتهابات، مما يساعد في القضاء على القشرة.
  • فقط أضيفي بضع قطرات من زيت شجرة الشاي إلى الشامبو الخاص بك.
  • استخدمه عند غسل شعرك مع التدليك برفدددكررة العملية مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.
  • خل التفاح، يساعد خل التفاح في استعادة توازن درجة الحموضة (pH) في فروة الرأس، مما يقلل من نمو الفطريات المسببة للقشرة.

طريقة الاستخدام:

  • امزجي مقدارًا من خل التفاح مع مقدار مماثل من الماء.
  • ضأ
  • ضعى الخليط على فروة الرأس واتركه لمدة 15 دقيقة.
  • اغسلي شعرك بالماء الفاتر.
  • كرري مرتين أسبوعيًا للحصول على نتائج ملحوظة.
  • استخدام جل الصبار (الألوفيرا)، يحتوي جل الصبار على خصائص مهدئة ومضادة للبكتيريا، مما يقلل من الحكة والالتهابات.
    طريقة الاستخدام:
  • ضع جل الصبار الطبيعي مباشرة على فروة الرأساتركه لمدة 20 دقيقة ثم اغسله بالماء الفاتر.
  • استخدمؤه 2-3 مرات في الأسبوع.
  • تقليل استخدام المنتجات الكيميائية
    تجنب استخدام الشامبوهات القاسية والمليئة بالكبريتات.
  • استخدم شامبو طبي مضاد للقشرة يحتوي على الزنك أو الكيتوكونازول.
  • تحسين النظام الغذائي، حيث يجب تناول الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية (مثل الأسماك والمكسرات) وشرب كميات كافية من الماء للحفاظ على ترطيب فروة الرأس.
قشرة الشعر 
قشرة الشعر 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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