أسباب قشرة الرأس وطرق علاجها والوقاية منها

من المهم عدم تجاهل قشور فروة الرأس، وذلك لأنها قد تكون علامة على مشكلة صحية كامنة تستدعي التشخيص والعلاج لتجنب مضاعفات محتملة، وتعد قشرة الرأس تتكون طبيعيًا في إطار عملية التئام الجسم لوقف النزيف والحماية من الجراثيم، لكن ظهورها بشكل مستمر أو بكميات كبيرة يستدعي العناية الطبيبة وفقًا لموقع “Cleveland Clinic ” الطبي.

أسباب ظهور قشرة الرأس

توجد مجموعة متعددة من الأسباب الشائعة لتكون قشرة فروة الرأس، من بينها:

التهاب الجلد الدهني (قشرة الرأس): وهو حالة شائعة تؤدي إلى ظهور قشور بيضاء أو صفراء دهنية.

التهاب الجلد التماسي: وينتج عن تفاعل تحسسي أو تهيجي لمادة لامست فروة الرأس.

الصدفية: وهو اضطراب جلدي مزمن يسبب ظهور بقع سميكة ومتقشرة.

التهاب الجلد الحلئي: يرتبط بمرض الاضطرابات الهضمية ويتسبب في ظهور بثور وقشور.

الأكزيما: وهي حالة جلدية تسبب حكة وجفافًا وتقشرًا.

التهاب الجريبات اليوزيني: التهاب يصيب بصيلات الشعر.

الحزاز المسطح: وهو مرض جلدي يمكن أن يؤثر على فروة الرأس ويسبب تساقط الشعر وتقشره.

قمل الرأس: حشرات صغيرة تتغذى على فروة الرأس وتسبب حكة وتقشرًا.

الحكة العصبية: حكة مزمنة قد تؤدي إلى خدش فروة الرأس وتكون القشور.

القوباء الجلدية: عدوى بكتيرية تسبب ظهور قروح وقشور.

سعفة فروة الرأس: عدوى فطرية تصيب فروة الرأس وتؤدي إلى تساقط الشعر وتقشره.

القوباء المنطقية: عدوى فيروسية تسبب طفحًا جلديًا مؤلمًا وتقشرًا.

الذئبة: وهو مرض مناعي ذاتي يمكن أن يؤثر على الجلد وفروة الرأس.

سرطان الجلد: في حالات نادرة، يمكن أن تظهر قشور فروة الرأس كعرض لسرطان الجلد.

وجود الشعر على فروة الرأس قد يعيق ملاحظة القشور في مراحلها المبكرة، مما يستدعي فحصًا دقيقًا ومنتظمًا لفروة الرأس.

طرق علاج والوقاية قشرة الشعر

يعتمد علاج قشور فروة الرأس بشكل أساسي على تحديد السبب الكامن وراءها. وغالبًا ما يصف الأطباء الكورتيكوستيرويدات الموضعية أو مضادات الهيستامين لتخفيف الالتهاب والحكة المصاحبة، مما يقلل من احتمالية تكون المزيد من القشور.

ومن الضروري تجنب التسبب في جروح إضافية في فروة الرأس أثناء فترة العلاج، حيث أن هذه الجروح السطحية قد تزيد من خطر الإصابة بالعدوى البكتيرية التي تتطلب علاجًا بالمضادات الحيوية وتتميز بأعراض مثل الألم والحمى والاحمرار والإفرازات.

وفي حال كان تهيج فروة الرأس ناتجًا عن حساسية تجاه أحد المكونات أو المنتجات، من المهم التوقف الفوري عن استخدام هذا المنتج. كما أشارت إلى أن اتباع نظام غذائي خالٍ من الغلوتين قد يساعد في تقليل أعراض التهاب الجلد الحلئي لدى المصابين بداء الاضطرابات الهضمية.

متى يجب استشارة الطبيب؟

من المهم التوجه للطبيب في الحالات التالية:

إذا كان هناك أي شيء في فروة الرأس لا يلتئم.

ذا كانت القشور مؤلمة أو تنزف أو تفرز إفرازات.

إذا ظهر شيء جديد في فروة الرأس ولا يزول بالعلاج المنزلي.

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