مكتبة الإسكندرية تطلق النسخة الرابعة من سلسلة الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمّية

تُطلق مكتبة الإسكندرية النسخة الرابعة من سلسلة فعالياتها الشهرية "الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمّية"، بالتعاون مع iQafé، وذلك يوم الخميس الموافق 29 مايو 2025، عبر منصة Google Meet، بمشاركة نخبة متميزة من الخبراء والباحثين في مجالي الحوسبة الكمّية والذكاء الاصطناعي من مختلف أنحاء العالم.



تُفتتح الفعالية بجلسة تقديمية يلقيها المهندس يوسف الدكر، مدير المعهد الدولي للدراسات المعلوماتية بمكتبة الإسكندرية، والدكتور طه سليم، المدير العام لشركة MolKet SAS ومؤسس iQafé، وتتناول الجلسة الأنشطة الصيفية المرتقبة، وعلى رأسها الاستعدادات الجارية لإطلاق "هاكاثون الإسكندرية للحوسبة الكمّية"، الذي يُعد الأول من نوعه في مصر والمنطقة.

ويتضمن البرنامج سلسلة من المحاضرات التفاعلية التي يقدمها نخبة من الخبراء والتي تتناول موضوعات متقدمة مثل: التعلم الآلي الكمّي للتعامل مع البيانات الضخمة، ريادة الحوسبة الكمّية وارتباطها بمختلف التخصصات، حدود الطاقة في الحوسبة الكمّية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الكمّي في العالم الواقعي، بالإضافة الي مناقشة اهداف QEgypt في بناء المستقبل الكمّي، وتعريف المشاركين بمنصة IBM للحوسبة الكمّية.

يشارك في الفعالية الدكتور محمد زيدان؛ أستاذ مساعد في جامعة الغردقة، ملك طرابلسي لوب؛ الرئيس التنفيذي لمجموع Vernewell، الدكتور كلارك ألكسندر؛ عالم رياضيات والمؤسس المشارك لشبكة Open Plugory Network، الدكتور أحمد يونس؛ أستاذ الحوسبة الكمّية بجامعة العلمين الدولية، الدكتور هاني علي؛ فيزيائي كمّي وخبير بالحوسبة الكمّية، جان بلومارت؛ الشريك الإداري لشركة BioDAC، آلان شانس، رئيس شركة MolKet.

تُختتم الجلسة بحوار مفتوح يتيح للمشاركين طرح الأسئلة ومناقشة أحدث الاتجاهات في الذكاء الاصطناعي الكمّي والتطبيقات المستقبلية لهذه التقنيات.



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