الجامعة البريطانية تحتفل بتخرج الدفعة الثانية من برنامج زمالة زراعة الأسنان بالتعاون مع شيفيلد

احتفلت الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، بتخريج الدفعة الثانية من برنامج زمالة زراعة الأسنان، والذي تعقده الجامعة البريطانية لطلابها بكلية طب الأسنان، بالتعاون مع جامعة شيفيلد البريطانية.

حفل تخرج الجامعة البريطانية

ويُعد هذا البرنامج علامة فارقة في التعاون الأكاديمي بين الجامعة البريطانية في مصر وجامعة شيفيلد ببريطانيا، ويهدف إلى تأهيل أطباء الأسنان بالمهارات المتقدمة والممارسات العملية اللازمة لتطوير قطاع الرعاية الصحية للأسنان على المستوى المحلي والدولي.

رئيس الجامعة البريطانية: التعاون مع شيفيلد يزود الطلاب بالخبرة العملية

بدوره، أكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن برنامج زمالة زراعة الأسنان يُعد نموذجًا رائدًا للتعاون الأكاديمي العالمي بين الجامعة البريطانية وجامعة شيفيلد البريطانية، ويعكس التزام الجامعة بتوفير تعليم عملي وتطبيقي يواكب أحدث التطورات العلمية، ويُعِدّ الطلاب ليكونوا قادة مؤثرين في مجالاتهم.

وأوضح "لطفي"، أن الجامعة البريطانية تضع جودة التعليم في مقدمة أولوياتها، وتسعى من خلال شراكاتها الدولية وبرامجها المبتكرة إلى إعداد خريجين يمتلكون المهارات والخبرات اللازمة للابتكار والإبداع، مؤكدًا أن هذا البرنامج لا يهدف فقط إلى منح الطلاب شهادة أكاديمية، بل يركز على تزويدهم بالخبرة العملية التي تؤهلهم لمواجهة التحديات المهنية بثقة وكفاءة، ليتمكنوا من إحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور يحيى بهي الدين، نائب رئيس الجامعة البريطانية للبحوث والمشروعات، والدكتور طارق عباس، نائب رئيس الجامعة للقطاع الطبي، والدكتورة فردوس رزق، القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان، والدكتور أحمد درويش، مدير مركز التعليم المستمر، والدكتورة نادية متولي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور عمرو أمين رئيس قسم جراحة الوجه والفكين والدكتور أحمد ثابت رئيس قسم التركيبات الثابتة والدكتور عمر السرحاني والدكتورة بسمة الشيخ والدكتور أحمد هشام والدكتور فريد عماد.

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