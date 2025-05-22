أيمن الجميل فى افتتاح بطولة بالم هيلز الدولية للإسكواش: دعم الرياضة استثمار حقيقى فى مستقبل الوطن



أكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة " كايرو ثري أيه " العاملة فى مجال الأمن الغذائى، أن دعم الرياضة هو استثمار حقيقي في مستقبل وطننا، مشيرا خلال افتتاح بطولة بالم هيلز الدولية للاسكواش، إلى أن الرياضة قادرة على غرس القيم النبيلة، من انضباط والتزام وتعاون، كما تخلق نماذج مضيئة من شبابنا يمكن أن يكونوا قدوة ومصدر إلهام لجيل كامل.

وألقى رجل الأعمال أيمن الجميل كلمة فى افتتاح بطولة بالم هيلز الدولية للاسكواش، المقامة خلال الفترة من 22 إلى 27 مايو في نادى بالم هيلز أكتوبر الرياضى بمدينة 6 أكتوبر أعلن فيها ترحيبه بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورجل الأعمال ياسين منصور مؤسس مشروع بالم هيلز وعمرو منسى المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة invents وآمنة الطرابلسى رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، لافتا إلى أن رياضة الاسكواش أصبحت واحدة من أبرز المسارات التي رفعت اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية. بفضل مواهب أبنائنا وجهود مؤسسات الدولة ورعاة النجاح، حتى أصبحت مصر عاصمة الاسكواش في العالم.

وأضاف أيمن الجميل فى كلمته: "بالإنابة عن نفسي وعن مجموعة كايرو ثري إيه، راعى بطولة بالم هيلز المفتوحة للاسكواش، يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم جميعًا في هذا الحدث الرياضي الهام، والذي يُجسد إيماننا العميق بدور الرياضة كركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري، وتعزيز روح الانتماء والطموح في نفوس شبابنا، مشيرا إلى أن مجموعة كايرو ثري أيه، تأسست عام 1981، وتعد من كبري الشركات العاملة في مجال الأمن الغذائى من خلال ست شركات متكاملة تعمل في مختلف القطاعات منها الصناعى والزراعى والحيوانى والتجارى.

وقال أيمن الجميل فى كلمته الافتتاحية، إن رؤية مجموعة كايرو ثري إيه للأمن الغذائى والتزامها بدعم رياضة الاسكواش، يأتى من اعتزازنا بما حققناه فيها، وإيماننا بقدرة أبطالنا على مواصلة الريادة، إذا ما توفرت لهم البيئة المناسبة والدعم المستدام، مشيرا إلى أن دعم المجموعة المتواصل لرياضة الاسكواش هو جزء من رؤية أشمل لدور الرياضة في بناء الأوطان، يقوم على بذل أقصى الجهود لتوفير الإمكانات اللازمة لرعاية المواهب، وتنظيم البطولات، وخلق فرص حقيقية أمام الشباب لصقل مهاراتهم وتحقيق طموحاتهم

وختم أيمن الجميل كلمته بالتأكيد على أن استثمار مجموعة كايرو ثرى أيه للأمن الغذائى في الرياضة هو استثمار في الإنسان المصري، وفي مستقبل وطن يستحق منا جميعًا أن نبذل له الجهد والوقت والرؤية، مضيفا:"نعدكم أننا في مجموعة كايرو ثري إيه سنبقى دائمًا في صف الرياضة، وشركاء حقيقيين في دعم شباب مصر"

يذكر أن بطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش، من البطولات ذات الفئة الذهبية التي تُقام برعاية وزارة الشباب والرياضة بمشاركة 48 من أفضل لاعبي الإسكواش في العالم، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 250 ألف دولار أمريكي، كما تأتي البطولة استكمالًا لجهود بالم هيلز في دعم وتأهيل أبطال مصر في الإسكواش للمنافسة على التأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، والترويج لما تتميز به مصر من منشآت ومرافق رياضية على أعلى مستوى، بما يعزز السياحة الرياضية في مصر ويدعم جهود نادي بالم هيلز الرياضي في تشكيل مستقبل الإسكواش المصري من خلال توفير الفرص للمواهب الشابة للتنافس على الساحة الدولية.





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