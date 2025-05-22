إعلام عبري: إعادة وفد التفاوض الإسرائيلي من الدوحة بالكامل

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن المستوى السياسي الإسرائيلي قرر إعادة وفد التفاوض من الدوحة بالكامل.

عودة فريق المفاوضات من الدوحة لإجراء مشاورات

وأعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء الماضي، عودة طاقم المفاوضات من قطر، لإجراء مشاورات بشأن مباحثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وعقد صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

وفد إسرائيل في الدوحة

وزعم مكتب نتنياهو: "تم نقل مقترح ويتكوف إلى حماس عبر الوسطاء، لكنها لا تزال متمسكة برفضها حتى الآن"، مدعيا أن "إسرائيل توافق على المقترح الأمريكي لإعادة المختطفين بناء على خطة ويتكوف".

وتابع قائلا: "بعد نحو أسبوع من الاتصالات بالدوحة سيعود فريق التفاوض رفيع المستوى للتشاور، ويبقى الفريق الفني".

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