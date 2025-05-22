اللؤلؤ الأصفر يغزو أوروبا وأمريكا، فرحة مزارعي القليوبية بموسم حصاد المشمش (صور)

يعد محصول المشمش أو "اللؤلؤ الأصفر" من المحاصيل الاستراتيجية الهامة حاليا بمحافظة القليوبية والتي تتركز زراعته بقرية العمار مركز طوخ والقرى المجاورة وبلغت مساحة المشمش هذا العام في القليوبية 338 فدانا و17 قيراطا، تتركز في قرى العمار الكبرى ومُنشأة العمار وكفر العمار وبرشوم الصغرى وكفر الفقهاء واميای، وتُعد محافظة القليوبية من المحافظات الرائدة في زراعة المشمش ويعتمد عليه المزارعون في سداد قروض البنوك وزواج أبنائهم وشراء الأراضي بعد حصاده وتصديره للدول العربية وأوروبا وأمريكا وتوزيع جزء كبير في السوق المحلي.

أزمة الصرف المغطى للمشمش

وبالرغم من تعرض المحصول لهزات كادت أن تساهم في عزوف المزارعين عن زراعته، ومن أهمها مشكلة الصرف المغطى إلا أن المحصول مبشر هذا العام، وظهر هذا أثناء تفقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية لقرية العمار ومشاركة فرحة المزارعين بالحصاد في موسم المشمش، حيث وعد بحل كل المشاكل والعمل على الارتقاء بمحصول المشمش باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية.

زراعة القليوبية،الصرف المغطى التي كان يهدد ببوار محصول المشمش

أكد المهندس محمد أمين وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية أن أهم مشاكل المزارعين في موسم محصول المشمش بالمحصول تركزت في بعض مشاكل الصرف المغطى التي كان يهدد ببوار المحصول والتي عانى منها المزارعون كثيرا منذ سنوات وتم حل جزء كبير من المشكلة، مشيرا أنه خلال 6 أشهر سيتم الانتهاء من مشكلة الصرف المغطى بالمساحات المنزرعة، حيث تم تحديد الأماكن التي بها مشاكل وإرسال مذكرة بها للمهندس محمود القويني وكيل وزارة الري بالقليوبية للبدء فورا في إصلاح الصرف المغطى بهذه الأماكن.

وأضاف أنه يتم التواصل مع مزارعين المشمش على مدار الموسم لتقديم كافة أنواع الدعم وذلك للوصول الى أعلى انتاجية من المحصول حيث يتم عمل برنامج للندوات الإرشادية والحقول الإرشادية على مدار الموسم لتقديم كافة التوصيات الفنية للمزارعين وذلك بالاستعانة بأساتذة من مركز البحوث الزراعية.

محافظ القليوبية، الدولة تسعى جاهدة للوقوف بجانب المُزارع المصري

ومن جانبه أكدَّ المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن الدولة تسعى جاهدة للوقوف بجانب المُزارع المصري وتقديم الدعم الكامل له لتطوير الخدمات الزراعية من خلال عدة مبادرات من بينها خفض في قيمة خدمات الحرث تحت التربة ودعم خدمات التسوية بالليزر للأراضي الزراعية وتحديث الجمعيات الزراعية ووسائل الري الحديثة وتقنيات الزراعة الحديثة لتقديم خدمات أفضل للمُزارعين لتعزيز الإنتاجية الزراعية وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المُزارعين الذي ينعكس إيجابيًا على الإنتاجية مشيرا أن قرية العمار تُعد من العلامات التُجارية المُتميزة في زراعة وإنتاج المشمش.

عارمة انتابت المزارعين بحصاد المشمش

فرحة عارمة انتابت المزارعين بحصاد المشمش حيث يشهد الموسم الحالي رواجا ومحصولا وفيرا وفق ما جاء على لسان محمد الجزار مزارع من قرية العمار والذي أكد أنه يعمل في موسم المشمش من العام الي العام وأن القرية تشتهر بهذا المحصول الاستراتيجي منذ مئات السنين حتى إن أنواعه سميت بأسماء أهالي القرية الأوائل الذين شاركوا في توطين الزراعة.

وأضاف الدكتور سعيد عبد الفتاح جاد استشاري المكافحة بالإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة إن محافظة القليوبية تشتهر بزراعات المشمش وخصوصًا فى مركز طوخ بقرية العمار ومنشية العمار ويعتبر المحصول من الفاكهة ذات النواة الحجرية وهو من فواكه المناطق المعتدلة وحوض البحر الأبيض المتوسط التى تحتاج إلى فترة من البرودة خلال فصلى الخريف والشتاء لإنهاء طور السكون فى الأشجار.

طالب الدكتور سعيد جاد من المزارعين ضرورة مراعاة النقاط عند جمع وتعبئة ثمار المشمش ألا تترك الثمار حتى تصل إلى مرحلة اكتمال النضج على الأشجار حيث يصعب تعبئتها وتداولها ويفضل أن يتم جمع الثمار بجزء من عنق الثمرة لتظل محتفظة بحيويتها لفترة طويلة ومراعاة عدم سقوط الثمار على الأرض حتى لا تتعرض الثمار إلى الإصابة بجروح وتصاب بالتلف والفساد السريع بالإضافة إلى فرز الثمار قبل تعبئتها واستبعاد الثمار التالفة والمخدوشة والمصابة بالحشرات خصوصا دباب الفاكهة حتى لا تؤدى إلى تلف الثمار المحاطه بها كما يفضل أن تكون العبوات من الكرتون ويفضل أن يكون بين الثمار حاجز او فاصل من الورق وتدريج الثمار وتعبئة كل حجم على حدة وعدم جمع الثمار أثناء ارتفاع درجات الحرارة لأن تعبئة الثمار وهى ساخنة إلى سرعة تلفها وقصر فترة تداولها بالأسواق يفضل الجمع فى الصباح الباكر قبل ارتفاع درجات الحرارة وذلك لعدم توفر إمكانية عملية التبريد السريع الثمار بعد جمعها.

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