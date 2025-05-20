محافظ القليوبية يتفقد مزارع المشمش بقرية العمار بطوخ

تفقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، حصاد مزارع المشمش بقرية العمار مركز طوخ، لدعم المُزارعين والاطمئنان على وفرة المحصول، مُشيرًا إلى أن محصول المشمش بقرية العمار يحظى بإقبال كبير محليًا ودوليًا، علاوة على أنها تُعتبر واحدة من أشهر القُرى على مستوى الجمهورية ككُل في زراعة المشمش منذ آلاف السنين.

وتجول "عطية" داخل المزرعة التي تبلُغ مساحتها ٢ فدان و٢٠ قيراطا، وتعرف على طريقة الحصاد وكمية الإنتاج هذا العام، وارتسمت الفرحة على وجوه المُزارعين والفلاحين قائلين بأن المحصول هذا العام وفير ولم تشهده قرية العمار منذ سنوات طوال خاصة الـ ٣ سنوات الماضية التي كان المحصول فيها يعاني بسبب التقلبات الجوية التي أضرت بالمحصول، لكنه لا يكفي طلب المُستهلكين نظرًا للإقبال الشديد خاصة مشمش العمار، وتشمل أشجار المشمش بالمزرعة عدة أنواع بمُسميات مُختلفة وأشكال وألوان مُختلفة ويصل عمر الشجرة مايقرُب من ٨٠ عاما.

وأشار "محافظ القليوبية" إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة زيادة الرُقعة الزراعية والتوسُع الأفقي والرأسي واستخدام أحدث التقنيات الحديثة فى الزراعة لتحقيق إنتاجية عالية، مؤكدًا أن مُنتج القليوبية خاصة المشمش عليه طلب فى جميع محافظات الجمهورية نظرًا لجودته ومواصفاته العالمية.

فيما أوضح وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أن المساحة المُنزرعة لهذا الموسم من ثمار المشمش قد بلغت ٣٣٨ فدانا و١٧ قيراطا، وتتركز زراعة المشمش بمركز طوخ وخاصة نواحي العمار الكبرى ومُنشأة العمار وكفر العمار- برشوم الصغرى كفر الفقهاء-اميای)، وتُعد محافظة القليوبية من المحافظات الرائدة في زراعة المشمش، ومن بين الأصناف المحلية المُنزرعة بالمحافظة (منتخب العمار الحموى - الكانينو).



وفي خِتام جولته وجه "محافظ القليوبية" وكيل وزارة الزراعة بتقديم كافة الدعم للمُزارعين على مدار الموسم، وذلك للوصول إلى أعلى إنتاجية من المحصول، علاوة على ضرورة عمل برنامج للندوات الإرشادية والحقول الإرشادية على مدار الموسم لتقديم كافة التوصيات الفنية للمزارعين، وذلك بالاستعانة بأساتذة من مركز البحوث الزراعية.

جاءت الجولة بحضور محمد أمين وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، والمهندس وائل جمعة رئيس مركز ومدينة طوخ، إيهاب صالح مدير الإدارة الزراعية بطوخ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.