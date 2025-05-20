المشمش والخوخ بـ 40 جنيها والعنب بـ45، انخفاض كبير في أسعار الفاكهة بالأسواق

سجلت أسعار الفاكهة الصيفية انخفاضات ملحوظة في الأسواق، بعد فترة ارتفاعات كبيرة لبعض الأصناف، وخاصة العنب والخوخ والمشمش والبطيخ والكانتلوب.

سعر الفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة الصيفية شهدت انخفاضات ملحوظة في الأسواق

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة: إن سعر الفاكهة الصيفية شهدت انخفاضات ملحوظة في الأسواق خلال تعاملات اليوم، ومتوقع لها المزيد من الانخفاضات خلال الفترة المقبلة.

حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة

المشمش والخوخ من أبرز الفواكه التي شهدت انخفاضات

وأضاف «النجيب» لـ «فيتو» أن أبرز الفواكه التي شهدت انخفاضات ملحوظة في السوق المصري، هي المشمش والخوخ والكانتلوب والبطيخ والعنب.

اسعار الفاكهة اليوم

أسعار المشمش اليوم في الأسواق

وأوضح أن أسعار المشمش تراجعت لتتراوح بين 40 و50 جنيهًا في أسواق التجزئة، بعد أن كانت بأسعار تتراوح بين 90 و100 جنيه.

سعر الفاكهة اليوم

أسعار الخوخ اليوم في الأسواق

وتابع: أن أسعار الخوخ تراجعت أيضًا تراجعًا ملحوظًا، إذ يتراوح سعر الخوخ بين 40 و45 جنيهًا في سوق التجزئة، بينما كانت تتراوح أسعار الخوخ خلال الفترة الماضية بين 60 و70 جنيهًا، فيما سجل سعر كيلو الخوخ في بداية الموسم نحو 120 جنيهًا.

سعر الفاكهة اليوم

أسعار العنب اليوم في الأسواق

وعن أسعار العنب اليوم، قال نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، إن أسعار العنب اليوم تتراوح بين 45 و60 جنيهًا في أسواق الجملة، مسجلة انخفاضًا ملحوظًا، ويتراوح سعر العنب في أسواق التجزئة بين 75 و80 جنيهًا، فيما كان يتراوح سعر كيلو العنب في بداية الموسم من 130 إلى 140 جنيهًا.

سعر الفاكهة اليوم

أسعار البطيخ اليوم في الأسواق

وأضاف أن أسعار البطيخ شهدت تراجعًا ملحوظًا في أسواق التجزئة، ليبدأ سعر البطيخ من 40 جنيهًا وحتى 120 جنيهًا للبطيخة.

سعر الفاكهة اليوم

أسعار الكانتلوب اليوم في الأسواق

وتابع: إضافة إلى انخفاض أسعار الكانتلوب انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق، إذ يتراوح سعر الكانتلوب من 10 إلى 20 جنيهًا.

سعر الفاكهة اليوم

أسعار التفاح اليوم في الأسواق

وفيما يخص التفاح البلدي، أوضح «النجيب» أن أسعار التفاح البلدي بدأت في الانخفاضات منذ أربعة أيام متتالية، إذ يتراوح سعر التفاح البلدي من 35 إلى 40 جنيهًا، ومتوقع استمرار انخفاضه خلال الفترة المقبلة.

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