الثلاثاء 21 يناير 2025
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اقتصاد

المشمش يبدأ من 360 جنيهًا والقراصيا 340، أسعار ياميش رمضان 2025

أسعار ياميش رمضان
أسعار ياميش رمضان 2025، فيتو

أسعار ياميش رمضان 2025، طرحت بعض المحال التجارية ومحلات العطارة في المناطق الشعبية؛ أصناف الياميش بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان 2025، وأتاحت هذه المحلات ياميش رمضان بعبوات بأوزان مختلفة منها الربع والنصف وحتى الكيلو جرام.

 

<strong>أسعار المشمش </strong>
أسعار المشمش 

أسعار الياميش في رمضان 2025 

وتستعرض «فيتو» أسعار ياميش رمضان 2025 في محلات العطارة والمحال التجارية، في السطور الأتية:

<strong>اسعار المشمش </strong>
اسعار المشمش 

سعر المشمش في الأسواق

البداية مع أسعار المشمش في الأسواق، إذ بلغ سعر مشمش سوبر جامبو وزن كيلو نحو 500 جنيه، عبوة مشمش وزن نصف كيلو نحو 260 جنيهًا، سعر المشمش عبوة وزن ربع كيلو نحو 140 جنيهًا.

 

<strong>سعر المشمش </strong>
سعر المشمش 

أسعار المشمش في رمضان 2025

أما سعر المشمش متوسط الحجم؛ بلغ سعر كيلو مشمش متوسط الحجم نحو 400 جنيه، عبوة مشمش وزن نصف كيلو نحو 210 جنيهات، سعر المشمش عبوة وزن ربع كيلو نحو 110 جنيهات.

<strong>اسعار مشمش رمضان</strong>
اسعار مشمش رمضان

اسعار المشمش صغير الحجم

وفيما يخص سعر المشمش صغير الحجم؛ بلغ سعر كيلو مشمش صغير الحجم نحو 360 جنيهًا، عبوة مشمش وزن نصف كيلو نحو 190 جنيها، سعر المشمش عبوة وزن ربع كيلو نحو 100 جنيه.

<strong>اسعار القراصية</strong>
اسعار القراصية

 أسعار قراصية رمضان 2025

وبالانتقال إلى أسعار القراصية في الأسواق، وتشمل سعر قراصية أرجنتيني، قراصية أسباني، فضلًا عن أسعار قراصيا مخلية؛ فهي كالأتي: 

اسعار القراصيا الأرجنتيني جامبو

أسعار قراصيا أرجنتيني جامبو خلال موسم شهر رمضان 2025، بلغ سعر كيلو قراصية أرجنتيني جامبو نحو 440 جنيهًا، سعر قراصية أرجنتيني عبوة وزن نصف كيلو نحو 230 جنيهًا، سعر قراصيا عبوة وزن ربع كيلو نحو 130 جنيهًا.

<strong>سعر كيلو قراصيا</strong>
سعر كيلو قراصيا

أسعار القراصيا الأرجنتيني متوسطة الحجم

أسعار القراصية أرجنتيني متوسطة الحجم خلال موسم شهر رمضان 2025، بلغ سعر كيلو قراصيا أرجنتيني متوسطة الحجم نحو 360 جنيهًا، سعر قراصية أرجنتيني عبوة وزن نصف كيلو نحو 190 جنيهًا، سعر قراصيا عبوة وزن ربع كيلو نحو 100 جنيه.

اسعار القراصيا الأرجنتيني صغيرة الحجم

سعر القراصيا أرجنتيني صغيرة الحجم خلال موسم شهر رمضان 2025، بلغ سعر كيلو القراصيا أرجنتيني صغيرة الحجم نحو 340 جنيهًا، سعر قراصية أرجنتيني عبوة وزن نصف كيلو نحو 180 جنيهًا، سعر قراصيا عبوة وزن ربع كيلو نحو 90 جنيهًا.

<strong>اسعار القراصيا</strong>
اسعار القراصيا

 

 أسعار القراصيه المخلية

فيما جاءت أسعار القراصيه المخلية وتشمل الأسباني والأرجنتيني كالأتي:

<strong>سعر كيلو قراصية</strong>
سعر كيلو قراصية

سعر القراصية أرجنتيني مخلية 

أسعار القراصية أرجنتيني مخلية خلال موسم شهر رمضان 2025، بلغ سعر كيلو قراصيا أرجنتيني مخلية  نحو 460 جنيهًا، سعر قراصية مخلية عبوة وزن نصف كيلو نحو 240 جنيهًا، سعر قراصيا مخلية عبوة وزن ربع كيلو نحو 130 جنيهًا.

<strong>أسعار القراصيا</strong>
أسعار القراصيا

اسعار القراصيه أسباني مخلية 

سعر القراصية أسباني مخلية خلال موسم شهر رمضان 2025، بلغ سعر كيلو قراصيا أسباني مخلية  نحو 480 جنيهًا، سعر قراصية مخلية اسباني عبوة وزن نصف كيلو نحو 250 جنيهًا، سعر قراصيا مخلية عبوة وزن ربع كيلو نحو 140 جنيهًا.

<strong> اسعار قمر الدين بايتس رمضان 2025</strong>
 اسعار قمر الدين بايتس رمضان 2025

 أسعار قمر الدين بايتس رمضان 2025

وفيما يخص أسعار قمر الدين بايتس في الأسواق خلال موسم رمضان 2025؛ فبلغ سعر كيلو قمر الدين بايتس نحو 370 جنيهًا، سعر قمر الدين بايتس عبوة وزن نصف كيلو نحو 195 جنيهًا، سعر قمر الدين بايتس عبوة وزن ربع كيلو نحو 110 جنيهات.

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