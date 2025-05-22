لبيب VS ميدو.. شرط وحيد لاستمرار الرمادي مديرا فنيا للزمالك.. عضو لجنة التخطيط يتفاوض مع 4 مدربين أجانب

الزمالك لا يعرف طريقًا للاستقرار.. شعار مستمر داخل أروقة ميت عقبة فى ظل الترنح الإداري والفنى الذى يعانى منه الفارس الأبيض، والذى ترتب عليه رحيل الجهاز الفنى السابق بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، واستقدام المدرب المحلى أيمن الرمادى الذى قاد الفريق بشكل رسمى أمام سيراميكا هذا الأسبوع فى المباراة التى انتهت بتعادل الفريقين 2-2.

الصراع هذه المرة يبقى مستمرا فى ظل رغبة حسين لبيب رئيس نادى الزمالك فى استمرار أيمن الرمادى مديرا فنيا الموسم القادم، وذلك بغض النظر عن نتائج الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، الذي لم يعد متبقيا فيه للمنافسة سوى كأس مصر فقط، التى يلتقى فيها الزمالك مع بيراميدز يوم 5 يونيو المقبل على ستاد القاهرة، ومن ثم يرفض أى تعديلات منتظرة حال خسارة كأس مصر من أجل الحفاظ على استقرار الفريق، ومنح الجهاز الفنى الجديد الفرصة كاملة، فى حين يرى أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط أن التعاقد مع مدرب أجنبى كان مفترضا أن يتم فور إقالة بيسيرو من أجل إتاحة الفرصة للمدرب الأجنبى الجديد للتعرف على اللاعبين، وقيادتهم فى العديد من المباريات فى الموسم المتبقى، قبل خوض فترة إعداد خارجية جديدة وقيادة الفريق بشكل طبيعى فى الموسم الجديد، الذي يشهد أيضا اختيارات الخواجة لقائمة الموسم الجديد وهو ما تعارض مع رؤية لبيب الذى تمسك بتنصيب أيمن الرمادى مديرا فنيا خلفا لبيسيرو، بل ويدعمه أيضا فى ظل الأزمة المالية التى يمر بها النادى حاليا والتى تحول دون استقدام مدرب أجنبى كبير.

ميدو يرغب فى التعاقد مع مدرب أجنبي جديد لقيادة الفريق، ويبحث عن خواجة جديد لا يزيد سنه على 50 عاما وأيضا براتب سنوى يتماشى مع ظروف النادي المالية،على أن يكون صاحب شخصية قوية، وسبق له التتويج بالبطولات مع أندية سابقة، وهو شرط أساسى وضعه ميدو فى رحلة البحث عن المدرب الأجنبى الجديد.

الأزمة بين ميدو وحسين لبيب تحسمها نتائج الرمادى مع الزمالك، وفرصه فى الفوز بكأس مصر على حساب بيراميدز، خاصة وأنه حال تتويجه مع الأبيض بالمسابقة المحلية على حساب السماوى الشهر القادم، فإن هذا الأمر يعنى استمراره مديرا فنيا للفريق فى الموسم الجديد وأي نتيجة مخالفة ستقوده إلى الرحيل واستقدام مدرب أجنبي جديد باختيار أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط.

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