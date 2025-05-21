أخبار مصر اليوم: قرار عاجل بشأن المعلمين المحالين للمعاش أثناء العام الدراسي.. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد.. والحكومة تسعى لاستصلاح 2 مليون فدان

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره السنغالي باسيرو فايي، حرصهما على التشاور وتنسيق المواقف في مختلف الملفات التي تخص السلم والأمن بالقارة الأفريقية.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس السنغالي "باسيرو فايي".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال شهد تأكيد الرئيسين على حرصهما على تعزيز الزخم الذي تشهده العلاقات بين الجانبين، خاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يتفق مع العلاقات الوثيقة التي تربط الشعبين الشقيقين، ويعزز من جهود التكامل القاري.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، حفل افتتاح المرحلة الأولى من مدينة مستقبل مصر الصناعية، وفعاليات موسم الحصاد بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة (محور الضبعة سابقًا).

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الحفل تضمن عرضًا لفيلم تسجيلي بعنوان "مستقبل مصر القدرة والتنمية".

كما ألقى العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، كلمة تناول فيها أبرز أنشطة ومشروعات الجهاز، مستعرضًا تطورات مشروع مدينة "مستقبل مصر الصناعية" المتخصصة في مجال التصنيع الزراعي، واستهداف استصلاح ٤،٥ مليون فدان، بما في ذلك إضافة ٨٠٠ ألف فدان مستصلحة للرقعة الزراعية المصرية بحلول شهر سبتمبر ٢٠٢٥، ليصبح اجمالي الاراضي القابلة للزراعة في مصر ١٣،٥ مليون فدان بحلول عام ٢٠٢٧، لضمان تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات من المنتجات الزراعية والغذائية وتقليل فاتورة استيراد مصر للسلع الغذائية، التي تبلغ سنويا حوالي ٢٠ مليار دولار.

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، توجيه الرئيس السيسي بشأن لبن الأطفال، سيكون على رأس أولوياتنا الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون والتنسيق كشريك مع القطاع الخاص، لإنتاج لبن أطفال محلي بدلا من استيراده.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية: "وزارة التربية والتعليم بصدد إعداد دراسة هيكلة المدارس الفنية بالشراكة مع القطاع الخاص".

وبشأن المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي، أوضح رئيس الوزراء: "برنامج الإصلاح الاقتصادي تقوم به الحكومة والدولة وبالتالي الصندوق لن يملي علينا شروطه، والقرض الحالي ليس مرتبطا بأي أعباء إضافية يتم تطبيقها، ولن نشهد أي زيادة في أسعار المواد البترولية كما أعلن في السابق قبل 6 أشهر".

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة تسعى لاستصلاح أكثر من 2 مليون فدان، لافتًا إلي أن منطقة الدلتا الجديدة والتي بها مدينة مستقبل مصر الصناعية التي افتتحها الرئيس السيسي تعادل قوام 3 إلى 4 محافظات جدد بالكامل.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية، منطقة الدلتا الجديدة ستستوعب نحو مليوني أسرة في تخطيط عمراني متكامل.

ولفت إلي أن كلمة السيسي خلال القمة العربية في بغداد حددت موقف مصر الثابت من القضايا الراهنة لا سيما القضية الفلسطينية، ومصر لن تتراجع عن موقفها الراسخ والداعم للقضية الفلسطينية.

قال مصدر بوزارة التربية والتعليم، إنه يعتبر التعديل الخاص بالتعليم الثانوي العام واحدا من أهم التعديلات التي تمكن النظام التعليمي من التطور المستمر ومواكبة التخصصات الجديدة والمستحدثة.

الثانوية العامة

وأوضح أنه تتركز فلسفة التعديل على إتاحة مرونة أكبر لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، في إدخال التعديلات المطلوبة على نظم الثانوية وإنشاء مسارات جديدة دون الحاجة لتعديل القانون في كل مرة كما كان سابقا.

افتتح اليوم الأربعاء، بأرض مصر للالبان بميدان السواح بالأميرية معرض "اهلا بالعيد" الذي يقام في الفترة من ٢١ مايو حتى ٥ يونيو، بالتعاون بين محافظة القاهرة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية (الشركة القابضة للصناعات الغذائية).

يأتى ذلك فى إطار استعدادات محافظة القاهرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

ويعد هذا المعرض والمقام على مساحة حوالى ٦٠٠ م٢ أكبر معرض فى القاهرة متخصص في بيع لحوم الأضاحي الحية، واللحوم الطازجة والمجمدة، تحت إشراف بيطري كامل.

حالة الطقس ، كشف الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لموجة حارة بدءًا من الجمعة.

ارتفاع درجات الحرارة الأيام المقبلة

وأضاف متحدث هيئة الأرصاد الجوية، خلال حديثه للتليفزيون المصري، أن درجات الحرارة تعود للارتفاع مرة أخرى بدءًا من يوم الجمعة المقبل، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى في هذا اليوم 35 درجة مئوية.

درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل

وتابع: درجات الحرارة يوم السبت المقبل تسجل 36 درجة مئوية وتصل إلى 38 درجة مئوية يوم الإثنين على القاهرة الكبرى.

قرارات مجلس الوزراء اليوم، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذي تضمن عددًا من المحاور لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، أبرزها مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي، لتستمر خدمتهم حتى نهاية ذلك العام الدراسي، والذي ينتهي في شهر أغسطس من كل عام.





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