الأربعاء 21 مايو 2025
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أخبار مصر

افتتاح معرض "أهلا بالعيد" للحوم الطازجة والأضاحي في الأميرية

معرض أهلا بالعيد،
معرض أهلا بالعيد، فيتو
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افتتح اليوم الأربعاء، بأرض مصر للالبان بميدان السواح بالأميرية معرض "اهلا بالعيد" الذي يقام في الفترة من ٢١ مايو حتى ٥ يونيو، بالتعاون بين محافظة القاهرة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية (الشركة القابضة للصناعات الغذائية).

 

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يأتى ذلك فى إطار استعدادات محافظة القاهرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

ويعد هذا المعرض والمقام على مساحة حوالى ٦٠٠ م٢ أكبر معرض فى القاهرة متخصص في بيع لحوم الأضاحي الحية، واللحوم الطازجة والمجمدة، تحت إشراف بيطري كامل.

 

وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن هذا المعرض يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمحاربة الغلاء، وتخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن المحافظة اتخذت عدة اجراءات للحد من ارتفاع أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى حيث تم إنشاء شوادر ومنافذ لبيع اللحوم الطازجة، والبلدية،  والمستوردة  بأسعار فى متناول محدودى الدخل بالإضافة إلى عرض لحوم ودواجن مجمدة تحت إشراف مديرية الطب البيطرى ومديرية التموين والأحياء بمنافذ توزيع ثابتة ومتنقلة في المناطق الشعبية والأكثر احتياجا بالإضافة الى منافذ القطاع الخاص.

ويتم البيع داخل معرض"أهلا بالعيد" بأسعار الجملة حيث تبدأ أسعار اللحوم الطازجة من ٢٥٠ جنية للكيلو.

ويضم المعرض جميع أنواع اللحوم البلدى بقري وجاموسي، واللحوم السوداني، ولحوم الضأن، بالإضافة إلى اللحوم المجمدة، ومصنعات اللحوم، إلى جانب وجود قسم مخصص لاختيار وحجز الأضاحي الحية.

 

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