اتحاد أمهات مصر يطالب بمراوح ومياه باردة داخل لجان الثانوية العامة

مع قرب انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية العامة، التي تتزامن مع ارتفاع درجات حرارة الجو، طالبت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، الوزارة والمديريات التعليمية بعدة طلبات.

وقالت عبير، في تصريحات صحفية: إن أولياء أمور طلاب الثانوية العامة يطالبون بتركيب مراوح سواء سقف أو حائط لأبنائهم داخل لجان الامتحانات؟ وذلك نظرا لارتفاع حرارة الجو، وكذلك تهيئة اللجان جيدا حتى يستطيعوا الإجابة على أسئلة الامتحانات بكل تركيز وحالة جيدة.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، بأن هناك مطالب أخري بضرورة توفير المياه الباردة "الساقعة"، نظرا لكثرة العطش التي يتعرض لها الطلاب مع ارتفاع درجات الحرارة، وحتي لا يتعرضون لحالات إغماء مثلما حدث لطالبات كلية علوم الرياضة بجامعة طنطا، أمس، خلال أداء الامتحان العملي.

وتابعت: هناك مناشدات للمعلمين المراقبين علي لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة، بأن يعتبروا الطلاب مثل أبنائهم ويتسع صدرهم لهم، ويهيئوا المناخ الملائم داخل اللجان للطلاب وتشجيعهم علي حل الامتحان دون ضغط أو تشتيت.

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للنظامين (الجديد – القديم) للدور الأول 2025، وكذلك جدول امتحانات إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا “STEM”، ومدارس المكفوفين للنظامين (الجديد – القديم).

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة، تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم الخميس 10 يوليو 2025.

وحرصت الوزارة عند إعداد الجداول على توفير فترات زمنية كافية لكل شعبة على حدة، مما يتيح للطلاب الفرصة للمراجعة قبل موعد امتحان كل مادة.

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