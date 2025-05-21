تعديلات قانون التعليم، قرار عاجل بشأن المعلمين المحالين للمعاش أثناء العام الدراسي

قرارات مجلس الوزراء اليوم، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذي تضمن عددًا من المحاور لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، أبرزها مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي، لتستمر خدمتهم حتى نهاية ذلك العام الدراسي، والذي ينتهي في شهر أغسطس من كل عام.

ويأتي هذا التعديل في إطار الحرص على ضمان استقرار العملية التعليمية، وعدم تأثر الطلاب بخروج المعلمين في منتصف العام، بما يحقق استمرارية التعليم وجودته، ويتيح للمدارس القدرة على التخطيط السليم لسد العجز وسير العملية التعليمية دون انقطاع.

وتضمنت التعديلات أيضًا تطوير التعليم الفني وإضافة مسار جديد للتعليم الثانوي المهني، إلى جانب إعادة هيكلة مناهج التعليم وربطها بمتطلبات سوق العمل، والسماح بإنشاء مدارس وبرامج تجريبية، مع حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية.

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