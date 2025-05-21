مدبولي: نسعى لاستصلاح أكثر من 2 مليون فدان

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة تسعى لاستصلاح أكثر من 2 مليون فدان، لافتًا إلي أن منطقة الدلتا الجديدة والتي بها مدينة مستقبل مصر الصناعية التي افتتحها الرئيس السيسي تعادل قوام 3 إلى 4 محافظات جدد بالكامل.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية، منطقة الدلتا الجديدة ستستوعب نحو مليوني أسرة في تخطيط عمراني متكامل.

ولفت إلي أن كلمة السيسي خلال القمة العربية في بغداد حددت موقف مصر الثابت من القضايا الراهنة لا سيما القضية الفلسطينية، ومصر لن تتراجع عن موقفها الراسخ والداعم للقضية الفلسطينية.

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