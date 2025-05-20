رياح مثيرة للرمال والأتربة، الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

كشف الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، تطورات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

أجواء ربيعية على معظم أنحاء البلاد

وقال "القياتي" خلال تصريحات للتليفزيون المصري: نشهد تحسنا في الأحوال الجوية عن الأيام الماضية، واليوم كانت الأجواء ربيعية تمامًا على معظم أنحاء البلاد، ولكنها شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

وأضاف: الفترة المقبلة قد نشهد انخفاضا في درجات الحرارة، حيث تسجل السواحل الشمالية 24 درجة نهارًا و17 درجة ليلا، وتصل إلي 30 درجة على القاهرة الكبرى، معقبا: كلها أجواء ربيعية تميل إلي الصيفية ولا توجد مشكلة في تخفيف الملابس.

وأشار إلي أنه من المنتظر تعرض البلاد لنشاط ملحوظ لـ الرياح المثيرة للرمال والأتربة، مع ارتفاع الأمواج التي تصل لأكثر من 3 أمتار على البحر الأحمر وخليج السويس.



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