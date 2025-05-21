هل تكسر درجات الحرارة حاجز الـ40 مئوية؟ الأرصاد الجوية تجيب (فيديو)

حالة الطقس، كشف الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لموجة حارة بدءًا من الجمعة.

ارتفاع درجات الحرارة الأيام المقبلة

وأضاف متحدث هيئة الأرصاد الجوية، خلال حديثه للتليفزيون المصري، أن درجات الحرارة تعود للارتفاع مرة أخرى بدءًا من يوم الجمعة المقبل، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى في هذا اليوم 35 درجة مئوية.

درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل

وتابع: درجات الحرارة يوم السبت المقبل تسجل 36 درجة مئوية وتصل إلى 38 درجة مئوية يوم الإثنين على القاهرة الكبرى.

وأكد: أن الموجة الحارة المقبلة لن تكسر حاجز الـ 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال ساعات النهار.

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