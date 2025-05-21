مدبولي: نخطط لإعداد موازنة لـ 3 سنوات مقبلة ولن نكون بحاجة لصندوق النقد بعد 2026

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، توجيه الرئيس السيسي بشأن لبن الأطفال، سيكون على رأس أولوياتنا الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون والتنسيق كشريك مع القطاع الخاص، لإنتاج لبن أطفال محلي بدلا من استيراده.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية: "وزارة التربية والتعليم بصدد إعداد دراسة هيكلة المدارس الفنية بالشراكة مع القطاع الخاص".

وبشأن المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي، أوضح رئيس الوزراء: "برنامج الإصلاح الاقتصادي تقوم به الحكومة والدولة وبالتالي الصندوق لن يملي علينا شروطه، والقرض الحالي ليس مرتبطا بأي أعباء إضافية يتم تطبيقها، ولن نشهد أي زيادة في أسعار المواد البترولية كما أعلن في السابق قبل 6 أشهر".

وتابع: "صندوق النقد لا يفرض على الدولة شئ في البرنامج، وبعد انتهاء المراجعة سيكون هناك نقاط مع مجلس الصندوق، وخروج تقارير إيجابية عن مصر من الصندوق شهادة ثقة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخلق المزيد من فرص العمل".

وأكد: "نعد خطة تفصيلية حتى 2030 ولا ننظر فقط إلى برنامج صندوق النقد الذي ينتهي في 2026 أو 2027 بشكل أقصى، وبالتالي مصر لن تكون بحاجة إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، والحكومة حاليا تعكف حاليا على برنامج تفصيلي، والعام المقبل سنضع موازنة لـ 3 سنوات مقبلة، الحفاظ على معدلات تضخم وبطالة قليلة وزيادة نسبة النمو الاقتصادي.

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