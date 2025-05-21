أخبار الفن اليوم: انفصال أحمد السقا عن زوجته مها الصغير.. محمد رمضان يصدر بيانا بشأن نجله بعد قرار إيداعه بدار رعاية

شهدت الساحة الفنية اليوم الأربعاء الموافق 21 مايو الجاري، العديد من الأحداث والأخبار المهمة والتي كان أبرزها كالتالي:

أعلن الفنان أحمد السقا انفصاله رسميًّا عن زوجته الإعلامية مها الصغير، وذلك من خلال منشور كتبه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال السقا خلال المنشور: “الناس اللي بتسأل.. أنا والسيدة مها محمد عبد المنعم منفصلين منذ ستة أشهر، وتم الطلاق رسميًّا منذ شهرين تقريبًا، وأعيش حاليًّا لأولادي وعملي وأصدقائي المقربين وأمي وأختي، وكل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق والستر”.

وأضاف السقا: “لا أريد الحديث كثيرًا في هذا الأمر، وسبحان مقلب القلوب ومبدلها، وتمنياتي لها بالسعادة والنجاح في قرارها وحياتها التي فوجئت بها مثلكم، ربنا يسعدها في حياتها المستقبلية واختياراتها”.

يواصل النجم عمرو دياب خلال الفترة الحالية، وضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد، وذلك تمهيدا لخروجه للنور بعد عيد الأضحى المبارك المقبل.

ويتعاون عمرو دياب في ألبومه الجديد مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين مثل أيمن بهجت قمر، تامر حسين، محمد يحيى، عادل حقي، وعزيز الشافعي، ويشهد الألبوم تقديم باقة من الأغاني المختلفة منها الرومانسي والدراما وغيرها والتي يحبها جمهور الهضبة.

ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم تدريجيا عبر المنصات الرقمية التي يتعاون معها الهضبة خلال السنوات الأخيرة.

تألقت النجمة المصرية ياسمين صبري، خلال تواجدها على السجادة الحمراء، للعرض العالمي الأول لفيلم The History of Sound، ضمن فعاليات الدورة ٧٨ من مهرجان كان السينمائي الدولي.

واختارت ياسمين صبري، ارتداء فستان ذي لون سماوي صيفي، وتصميم بسيط، أظهر جمالها ورشاقتها.

أصدر الفنان محمد رمضان بيانًا عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير “إنستجرام”، معبرا عن انتهاك خصوصية نجله ونشر صوره مقترنةً بالقضية المنسوبة له، وكذلك التعامل معه بعنصرية.

ونشر محمد رمضان صورًا من قانون ينص على ضرورة حجب هوية الأطفال، وعلق: “القانون ده من 2018 يا سادة بضرورة حماية الطفل والعيلة بحجب هوية الطفل واسمه وصورته عن الإعلام والصحافة حتى لو كان مُجرد شاهد في قضية، ولكن لأن الطفل ده أبوه محمد رمضان (يبقى حلال) وبالأمر يصدروا بيان صحفي لكل الصحف والمواقع العامة والخاصة والحكومية انشر صورة ابن محمد رمضان واكتب إنه هيتاخد من أمه وأبوه وهيروح دار الرعاية، مع إن القانون بيمنع النشر ولكنهم نشروا.. من حقي كأب أعرف مين خالف القانون وأصدر البيان الصحفي اللي مفيش مؤسسة واحدة قدرت ترفض نشره.. ورغم كل شيء لا أشك أبدًا في نزاهة القضاء المصري”.

حرص عدد من نجوم هوليوود، على التواجد في العرض العالمي الأول لفيلم The History of Sound، والذي أقيم منذ قليل، ضمن فعاليات الدورة ٧٨ لمهرجان كان السينمائي الدولي.

وشهدت السجادة الحمراء لعرض فيلم The History of Sound، حضور الممثل بول ميسكال، بطل العمل، وميشيل رودريجز، وكارلا ديفلين، وغيرهم.

واصل فيلم سيكو سيكو الذي يقوم ببطولته عصام عمر وطه دسوقي تصدر شباك التذاكر بدور العرض السينمائي.

وحقق فيلم سيكو سيكو إيرادات اقتربت من 180 مليون جنيه منذ بداية طرحه بدور العرض السينمائية.

يواصل النجم عمرو يوسف تصوير فيلمه الجديد السلم والثعبان 2 الذي يأتي من توقيع المخرج طارق العريان فى رابع تعاون سينمائي بينهم عقب ثلاثية ولاد رزق.

وأكد عمرو يوسف أن السلم والثعبان 2 هو ليس جزءا ثانيا للفيلم الذي تم تقديمه بنفس الاسم منذ سنوات كثيرة لكنه فقط ينتمي لسلسة أفلام تتشابه فقط في الاسم مثل سلسلة جيمس بوند مثلا، فهو فيلم إنساني يغوص في عالم العلاقات الإنسانية من تأليف أحمد حسني.

عبر الفنان ميدو عادل عن سعادته الكبيرة برد فعل الجمهور حول دوره في مسلسل حكيم باشا مع الفنان مصطفى شعبان الذي عرض في شهر رمضان وحقق نجاحا كبيرا، مشيرا إلى أنه وافق على الدور لأنه مختلف وبه تركيبات غير اعتيادية.

وقال ميدو عادل في تصريحات لبرنامج ورقة بيضا للإعلامية يمني بدراوي، الذي يذاع على شاشة قناة النهار: "الجمهور يميل إلى المسلسلات الصعيدية وخاصة أن حكيم باشا يتحدث عن المشاكل الإجتماعية بشكل كبير، والشخصية مزيج بين الطيبة والشر".

كما تحدث ميدو عادل عن تجربة المسرح الاستعراضي لمسرحية "مش روميو وجوليت" قائلا: "كنت خايف من استقبال الجمهور للمسرح الاستعراضي، ولكن رد فعل الجمهور كان مفاجئا بالنسبة لي، فالغناء بجوار الفنان الكبير علي الحجار كان شيئا صعبت ولكنها تجربة ناجحة".

في خطوة مفاجئة، حذف النجم أحمد السقا منشور إعلان انفصاله عن زوجته مها الصغير والذي نشره في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك دون الكشف عن أسباب ذلك.

وكان الفنان أحمد السقا أعلن انفصاله رسميًّا عن زوجته الإعلامية مها الصغير وكتب أحمد السقا: “الناس اللي بتسأل.. أنا والسيدة مها محمد عبد المنعم منفصلين منذ ستة أشهر، وتم الطلاق رسميًّا منذ شهرين تقريبًا، وأعيش حاليًّا لأولادي وعملي وأصدقائي المقربين وأمي وأختي، وكل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق والستر”.

وأضاف السقا: “لا أريد الحديث كثيرًا في هذا الأمر، وسبحان مقلب القلوب ومبدلها، وتمنياتي لها بالسعادة والنجاح في قرارها وحياتها التي فوجئت بها مثلكم، ربنا يسعدها في حياتها المستقبلية واختياراتها”.

يقدم النجم تامر حسني حفلا غنائيا جديدا وذلك مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 23 مايو الجاري، تحت عنوان “ Red Bull Jukebox”، وذلك بالقاهرة الجديدة.

الحفل الذي يقام بالتعاون مع Red Bull يمنح الجمهور فرصة للمشاركة في تشكيل تفاصيل العرض واختيار الأغاني التي يفضلون سماعها من تامر حسني، من خلال التصويت المسبق عبر المنصات الرقمية، بالإضافة إلى استخدام سوار ذكي داخل الحفل للتفاعل في الوقت الحقيقي.

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