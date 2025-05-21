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ثقافة وفنون

رقم قياسي جديد، "سيكو سيكو" يقترب من تحقيق 180 مليون جنيه

سيكو سيكو
سيكو سيكو

واصل فيلم سيكو سيكو الذي يقوم ببطولته عصام عمر وطه دسوقي تصدر شباك التذاكر بدور العرض السينمائي.

إيرادات فيلم سيكو سيكو 

وحقق فيلم سيكو سيكو إيرادات اقتربت من 180 مليون جنيه منذ بداية طرحه بدور العرض السينمائية.

 

قصة فيلم سيكو سيكو

 قصة فيلم “سيكو سيكو” تُقدم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

 

أبطال فيلم سيكو سيكو 

وفيلم “سيكو سيكو” بطولة عصام عمر، طه دسوقى، علي صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

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