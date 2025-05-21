محمد رمضان يصدر بيانا بشأن نجله بعد قرار إيداعه بدار رعاية

أصدر الفنان محمد رمضان بيانًا عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير “إنستجرام”، معبرا عن انتهاك خصوصية نجله ونشر صوره مقترنةً بالقضية المنسوبة له، وكذلك التعامل معه بعنصرية.

بيان محمد رمضان حول نجله

ونشر محمد رمضان صورًا من قانون ينص على ضرورة حجب هوية الأطفال، وعلق: “القانون ده من 2018 يا سادة بضرورة حماية الطفل والعيلة بحجب هوية الطفل واسمه وصورته عن الإعلام والصحافة حتى لو كان مُجرد شاهد في قضية، ولكن لأن الطفل ده أبوه محمد رمضان (يبقى حلال) وبالأمر يصدروا بيان صحفي لكل الصحف والمواقع العامة والخاصة والحكومية انشر صورة ابن محمد رمضان واكتب إنه هيتاخد من أمه وأبوه وهيروح دار الرعاية، مع إن القانون بيمنع النشر ولكنهم نشروا.. من حقي كأب أعرف مين خالف القانون وأصدر البيان الصحفي اللي مفيش مؤسسة واحدة قدرت ترفض نشره.. ورغم كل شيء لا أشك أبدًا في نزاهة القضاء المصري”.

وأضاف البيان: “ابني اللي كان واضح في الڤيديو اللي النيابة شافته إنه كان قاعد في حاله مع أخته الصغيرة في النادي وراحوله مجموعة أطفال يقولوله أنت أسود زي أبوك وأبوك عنده ڤيلا كبيرة وعربيات علشان فلوسه حرام إنما إحنا عايشين في شقق نيو جيزة علشان أهالينا مش حرامية.. ولما ابني كلمني في التليفون سمعت الكلام ده بنفسي.. وواضح إن ده كلام أهل طفل منهم لأن مستحيل طفل يفكر كدة وده في حد ذاته بيزرع الحقد والغل الطبقي بين الأطفال”.

وتابع: “ورحت لابني النادي واتكلمت مع الأطفال قدام فرد الأمن ومدرب السباحة إنكم إخوات وجيران وده واضح في فيديوهات النادي اللي شافتها النيابة.. عمومًا دي حلقة من سلسلة طويلة من الاضطهاد الواضح والقسوة والتعنت تجاهي لأكثر من 11 سنة وبكتب النهارده بس علشان ماتخيلتش إنهم يدخّلوا طفل عنده 11 سنة في معركتهم مع أبوه.. ماتوقعتش قسوة الحكم والتشهير بيا وبعيلتي للدرجة دي.. وللعلم الشارع المصري فاهم اللي بيحصل وشايفه بوضوح الشمس”.

واختتم: “لكن مهما حاولوا ومهما ظلموا سواء بالقصد أو بالجهل هنفضل أنا وأولادي وعيلتي نحب بلدنا وهنعيش ونموت فيها.. ولا عاش ولا كان اللي يكرهني في مصر.. نحيا كمصريين أولًا بحبنا لبعض بدون غيرة أو حقد أو استكتار علشان تحيا مصر”.

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