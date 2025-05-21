عمرو يوسف يواصل تصوير "السلم والثعبان 2"، ويؤكد: الفيلم بعيد تماما عن الجزء الأول

يواصل النجم عمرو يوسف تصوير فيلمه الجديد السلم والثعبان 2 الذي يأتي من توقيع المخرج طارق العريان فى رابع تعاون سينمائي بينهم عقب ثلاثية ولاد رزق.

تفاصيل فيلم السلم والتعبان 2

وأكد عمرو يوسف أن السلم والثعبان 2 هو ليس جزءا ثانيا للفيلم الذي تم تقديمه بنفس الاسم منذ سنوات كثيرة لكنه فقط ينتمي لسلسة أفلام تتشابه فقط في الاسم مثل سلسلة جيمس بوند مثلا، فهو فيلم إنساني يغوص في عالم العلاقات الإنسانية من تأليف أحمد حسني.

ويشارك عمرو يوسف بطولة السلم والثعبان 2 كل من: أسماء جلال وظافر العابدين وماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، وآية سليم.

فيلم درويش لــ عمرو يوسف

على صعيد آخر ينتظر عمرو يوسف عرض فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “درويش”، ويلعب فيه دور نصاب يتحول لبطل شعبي بالصدفة، الفيلم ينتمي لنوعية افلام الإثارة والتشويق في إطار كوميدي.

والنجم عمرو يوسف أكد أن رحلته مع درويش بدأت منذ أربعة أعوام عندما قرأه لأول مرة مع المؤلف وسام صبري وقرر تقديمه خصوصا أنها شخصية ليست سهلة على الإطلاق بل فيها الكثير من الشخصيات المتنوعة التي ينتحلها درويش خلال الفيلم.

ويشارك في بطولة فيلم درويش عدد من النجوم، منهم: دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، وخالد كمال.

وفيلم "درويش" من إخراج وليد الحلفاوي.

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