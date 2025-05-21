الجمهور يختار الأغاني، التفاصيل الكاملة لحفل تامر حسني بالقاهرة الجديدة

يقدم النجم تامر حسني حفلا غنائيا جديدا وذلك مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 23 مايو الجاري، تحت عنوان “ Red Bull Jukebox”، وذلك بالقاهرة الجديدة.

حفل تامر حسني بالقاهرة الجديدة

الحفل الذي يقام بالتعاون مع Red Bull يمنح الجمهور فرصة للمشاركة في تشكيل تفاصيل العرض واختيار الأغاني التي يفضلون سماعها من تامر حسني، من خلال التصويت المسبق عبر المنصات الرقمية، بالإضافة إلى استخدام سوار ذكي داخل الحفل للتفاعل في الوقت الحقيقي.

مشاركة كزبرة والوايلي

و يشارك في الحفل أيضًا كل من المطرب الشعبى "كزبرة" والمنتج الموسيقي "الوايلي" والدي جي DJ Nedz، لخلق في أجواء مختلفة تسبق صعود تامر حسني على المسرح.

تذاكر حفل تامر حسني

وأتاحت الجهة المنظمة لحفل تامر حسني بالقاهرة الجديدة، حجز تذاكر الحفل عبر موقع TicketsMarche بسعر 700 جنيه للتذكرة.

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