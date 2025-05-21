بصورة مفاجئة، أحمد السقا يحذف منشور إعلان انفصاله عن زوجته

في خطوة مفاجئة، حذف النجم أحمد السقا منشور إعلان انفصاله عن زوجته مها الصغير والذي نشره في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك دون الكشف عن أسباب ذلك.

انفصال أحمد السقا عن زوجته مها الصغير

وكان الفنان أحمد السقا أعلن انفصاله رسميًّا عن زوجته الإعلامية مها الصغير وكتب أحمد السقا: “الناس اللي بتسأل.. أنا والسيدة مها محمد عبد المنعم منفصلين منذ ستة أشهر، وتم الطلاق رسميًّا منذ شهرين تقريبًا، وأعيش حاليًّا لأولادي وعملي وأصدقائي المقربين وأمي وأختي، وكل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق والستر”.

وأضاف السقا: “لا أريد الحديث كثيرًا في هذا الأمر، وسبحان مقلب القلوب ومبدلها، وتمنياتي لها بالسعادة والنجاح في قرارها وحياتها التي فوجئت بها مثلكم، ربنا يسعدها في حياتها المستقبلية واختياراتها”.

مها الصغير تخرج عن صمتها

لتخرج بعد ذلك الإعلامية مها الصغير عن صمتها وأطلقت تعليقا مفاجئا عقب إعلان زوجها أحمد السقا انفصاله عنها.

ونشرت “الصغير” عبر حسابها الشخصي بإنستجرام آية قرآنية تدعو إلى الصبر عند الشدائد.. وهى الآية رقم 109 من سورة يونس: “وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ”.

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