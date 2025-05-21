الأربعاء 21 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بصورة مفاجئة، أحمد السقا يحذف منشور إعلان انفصاله عن زوجته

أحمد السقا ومها الصغير،
أحمد السقا ومها الصغير، فيتو

في خطوة مفاجئة، حذف النجم أحمد السقا منشور إعلان انفصاله عن زوجته مها الصغير والذي نشره  في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك دون الكشف عن أسباب ذلك.

 

انفصال أحمد السقا عن زوجته مها الصغير 

وكان الفنان أحمد السقا  أعلن انفصاله رسميًّا عن زوجته الإعلامية مها الصغير وكتب أحمد السقا: “الناس اللي بتسأل..  أنا والسيدة مها محمد عبد المنعم منفصلين منذ ستة أشهر، وتم الطلاق رسميًّا منذ شهرين تقريبًا، وأعيش حاليًّا لأولادي وعملي وأصدقائي المقربين وأمي وأختي، وكل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق والستر”.

وأضاف السقا: “لا أريد الحديث كثيرًا في هذا الأمر، وسبحان مقلب القلوب ومبدلها، وتمنياتي لها بالسعادة والنجاح في قرارها وحياتها التي فوجئت بها مثلكم، ربنا يسعدها في حياتها المستقبلية واختياراتها”.

 

مها الصغير تخرج عن صمتها 

لتخرج بعد ذلك الإعلامية مها الصغير عن صمتها وأطلقت تعليقا مفاجئا عقب إعلان زوجها أحمد السقا انفصاله عنها.

ونشرت “الصغير” عبر حسابها الشخصي بإنستجرام آية قرآنية تدعو إلى الصبر عند الشدائد.. وهى الآية رقم 109 من سورة يونس: “وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد السقا مها الصغير النجم أحمد السقا انفصال أحمد السقا

الأكثر قراءة

بالأسماء، قرار جديد لرئيس الوزراء بالاستيلاء على أراضي وعقارات لتنفيذ 5 طرق

تعديلات جديدة على قانون التعليم تشمل إضافة مسار للثانوية المهنية

طلبات الرئيس

بالصراخ والبكاء الشديد، الهنود يودعون بقرتهم المقدسة بالورود والطبول (فيديو)

قناة مجانية تنقل مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في بطولة الدوري الأوروبي 2025

الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا مهمًا

قفزة كبيرة في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 21 مايو 2025

تبدأ من 85 جنيها، أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 (آخر تحديث)

قفزة كبيرة في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

ارتفاع سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5268 جنيها

المزيد

انفوجراف

بعد 26 سنة زواج و3 أبناء.. طلاق أحمد السقا ومها الصغير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، ماذا يفعل الحاج في أيام التشريق؟ الإفتاء تجيب

الأوقاف تحذر الشباب من مشاهدة المحتوى الإباحي: طريق للإدمان والظلام النفسي

«فإذا فرغت فانصب»، محمد سيد طنطاوي يوضح كيفية استغلال أوقات الفراغ

المزيد
الجريدة الرسمية