نائب وزير الإسكان يتفقد مصنع "شين شينج" الصيني لمواسير الدكتايل

قام الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجولة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تفقد خلالها مصنع "شين شينج- Xin Xing" الصيني لإنتاج المواسير المصنوعة من حديد الدكتايل.

ورافق نائب وزير الإسكان قيادات الوزارة ومسئولو الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وقطاع المرافق ووحدة إدارة المشروعات PMU بالوزارة، واللواء رئيس إدارة المياه واللواء مدير الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولو شركة "شين شينج" في الصين ومصر والكويت، وممثلو شركة المقاولون العرب، ومكتب هيدرو استشاري مشروع خطوط الدلتا الجديدة.

وتفقد الدكتور سيد إسماعيل، جميع مراحل تصنيع المواسير الدكتايل بالمصنع من مرحلة تجميع المكونات المحلية بدءًا من الصهر والطرد المركزي مرورًا بتغطية حماية المواسير واختبارات كفاءتها، واطلع من مسئولي شركة "شين شينج" في الصين على خبراتهم السابقة في المشروعات العملاقة بأنحاء العالم وتطلعهم للمشاركة مع الشركات المحلية والجهات التابعة لوزارة الإسكان.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل إلى أن مصنع "شين شينج" يكتسب أهمية خاصة كونه يهدف إلى توطين صناعة مواسير الدكتايل التي تدخل بدورها في العديد من المشروعات القومية الكبرى في مجال المرافق والبنية التحتية الأساسية، والمساهمة في خفض الفاتورة الاستيرادية من خلال توفير منتج بأسعار تنافسية بجانب المساهمة في تصديره لمختلف الدول الأفريقية والخليج العربي.

وخلال جولته بالمصنع، تفقد نائب وزير الإسكان ومرافقوه مراحل الإنتاج، واستمعوا إلى شرح مسئولي الشركة حول المصنع وسابقة الخبرة في المشروعات الكبرى في مجال المرافق والبنية التحتية الاساسية، والذين أوضحوا أن المصنع يقع على مساحة 270,5 ألف متر مربع، بنطاق المطور الصناعي شركة "تيدا - مصر" داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فيما تبلغ استثمارات المشروع نحو 150 مليون دولار، ويتيح 700 فرصة عمل مباشرة، فضلًا عن 220 فرصة عمل غير مباشرة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية له 250 ألف طن من مواسير الدكتايل حتى أقطار 2600 مم لتغطية متطلبات المشروعات القومية وفقا لمواصفات واشتراطات كل مشروع.

وعبَّر نائب وزير الإسكان ومرافقوه، عن سعادتهم بافتتاح المرحلة الأولى للمصنع وتمنياتهم بالتوفيق في المراحل المستقبلية، حيث أكد الدكتور سيد إسماعيل لمسئولي الشركة دعم الوزارة المستمر من خلال استراتيجية الدولة المصرية لفتح أسواق جديدة داخل مصر، وكذلك التصدير لدول أفريقيا والخليج العربي وبأسعار تنافسية تسهم في زيادة الطلب على المنتج المحلي، وتطبيق الأفضلية المحلية من خلال الجهات التابعة للوزارة، وثقتها في هذه الاستثمارات الجادة والتطلع لفرص استثمارية مستقبلية في ٢٧ محافظة و٤٤ مدينة جديدة.

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