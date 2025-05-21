وزير الإسكان يتابع مشروعات مياه الشرب والصرف ضمن "حياة كريمة" بالغربية ودمياط

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، لمتابعة سير العمل بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بمحافظتي الغربية ودمياط، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وتناول الاجتماع، مستجدات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية، والتي تشمل تنفيذ محطات معالجة وشبكات الصرف الصحي وخطوط الطرد، وكذا موقف تسليم المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها بالمحافظة.

كما تناول الاجتماع، موقف تسليم المشروعات المنتهية بدمياط من تنفيذ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والتي تشمل شبكات الانحدار وخطوط الطرد ومحطات الرفع والمعالجة.

وتطرق الاجتماع الى المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي تشمل خطوط الطرد والوصلات المنزلية للصرف الصحي، وكذا الموقف التنفيذي لمحطات الرفع ومحطات المياه.

ووجه المهندس شريف الشربيني، بضغط كافة الأعمال الجاري تنفيذها وعدم تأخير الانتهاء من المشروعات والالتزام بالمدد الزمنية المقررة لها، بجانب رصد نسب الإنجاز بكافة المشروعات الجاري تنفيذها بشكل أسبوعي.

كما أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان أسماء دفعة جديدة من المواطنين أصحاب طلبات تقنين أراضيهم بتوسعات مدينة الشروق، وذلك للحضور لمقر جهاز المدينة لاستكمال إجراءات التقنين لاستكمال إجراءات التقنين.

وأشار جهاز مدينة الشروق إلى أنه في إطار اهتمام الهيئة بآلية وضوابط التعامل مع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة للمدينة يتم استقبال المواطنين أصحاب الطلبات لاستكمال إجراءات التقنين المعتمدة طلباتهم من اللجنة الرئيسية للتقنين.

وجاءت قائمة أسماء المواطنين كالتالي:

وكشفت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية أن أنظمة السداد المتاحة للتعامل على أراضي التقنين بمدينة الشروق.

وأشارت إلى أن أنظمة السداد تتضمن التالي:

-سداد النقدي الكاش بالكامل خلال 60 يومُا من تاريخ الإقرار مع خصم 20%.

-سداد 25% والباقي على 3 سنوات بدون عائد.

سداد 15% والباقي على 7 أقساط محمل بالعائد.

سداد 15% ومهلة 3 سنوات سنوات سماح مع سداد المتبقي ويمثل 85% على 7 أقساط محملة بالعائد على إجمالي الفترة.

أجرى المهندس بسام محمد فضل "رئيس جهاز مدينة الشروق" القرعة العلنية اليدوية الثامنة لتسكين العملاء طبقًا للمخططات التفصيلية المعتمدة بمنطقة "الرابية".

جاء ذلك في ضوء تحركات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بسرعة توفيق أوضاع حائزي الأراضي ودفع إجراءات التقنين لزيادة معدلات التنمية بالمناطق المضافة لمدينة الشروق.

وعقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، مساء أمس، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات إحياء القاهرة الخديوية، واستعراض عددٍ من المقترحات للمخططات الخاصة بعدد من ممرات المشاة بمنطقة وسط البلد، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة المقاولون العرب واستشاري المشروع.

واستهل وزير الإسكان الاجتماع، بتأكيد أن هناك رؤية للدولة للاستغلال الأمثل لمنطقة القاهرة الخديوية، في ظل جهود إحيائها التي تتم حاليًّا، بما يحافظ على هذه المنطقة التي تتميز بطابع عمراني متميز وصبغة معمارية وفنية مبهرة، مشيرًا إلى أنه يتم العمل للحفاظ على التراث العمرانى لهذه المنشآت، ووضعها على خريطة المزارات السياحية لتعظيم الاستفادة منها، وذلك فى إطار خطة الدولة لإبراز معالم القاهرة التاريخية وإعادتها لمكانتها التاريخية.

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