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بدء تسليم دفعة جديدة من شقق جنة بالقاهرة الجديدة 15 يونيو

شقق الاسكان
شقق الاسكان

أعلن المهندس شريف الشربيني،  وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بمنطقة جنوب أرض الجمعيات للفائزين بمدينة القاهرة الجديدة، اعتبارًا من الأحد الموافق 15/6/2025، على أن يستمر تسليم الوحدات حتى يوم الإثنين 7/7/2025، وذلك في أيامٍ محددة وفقًا للمعلن من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وأكد وزير الإسكان، ضرورة متابعة مشروعات الخدمات بمناطق تسليم الوحدات، وتوفير مختلف سبل الدعم للمستفيدين بالوحدات السكنية بالمدينة، وتيسير عملية التسليم للمواطنين.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 192 - 193، يوم الأحد 15/6/2025، ووحدات العمارتين 194 - 195، يوم الإثنين 16/6/2025، ووحدات العمارتين 195 - 196، يوم الثلاثاء 17/6/2025، ووحدات العمارتين 197 - 198، يوم الأربعاء 18/6/2025، ووحدات العمارتين 199 - 200، يوم الخميس 19/6/2025، ووحدات العمارتين 201 - 202، يوم الأحد 22/6/2025، ووحدات العمارتين 203 - 204، يوم الإثنين 23/6/2025، ووحدات العمارتين 205 - 206، يوم الثلاثاء 24/6/2025، ووحدات العمارتين 207 - 208، يوم الأربعاء 25/6/2025، ووحدات العمارتين 209 - 210، يوم الخميس 26/6/2025.

وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 211 - 212، يوم الأحد 29/6/2025، ووحدات العمارتين 214 – 213، يوم الثلاثاء 1/7/2025، ووحدات العمارتين 215 – 216، يوم الأربعاء 2/7/2025، ووحدات العمارتين 217 – 218، يوم الخميس 3/7/2025، ووحدات العمارتين 219 – 220، يوم الأحد 6/7/2025، ووحدات العمارة 221، يوم الإثنين 7/7/2025.

وقال رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إن على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع التجمع الخامس، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بشارع التسعين الجنوبي، ومعه صورة من الشيكات التى تم التوقيع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

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