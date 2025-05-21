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خارج الحدود

38 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان اليوم الأربعاء، عن استشهاد 38 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم، 24 منهم في خان يونس.

وفي وقت سابق أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، توم فليتشر، أن نحو 14 ألف رضيع فى غزة سيموتون خلال 48 ساعة إذا لم تصل إليهم المساعدات.

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نحن بحاجة إلى إغراق قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية لإنقاذ الأرواح

 ونقلت صحيفة تليجراف البريطانية عن توم فليتشر قوله - في تصريح لإذاعة بي بي سي 4: “ نحن بحاجة إلى إغراق قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية لإنقاذ الأرواح، أريد إنقاذ أكبر عدد ممكن من هؤلاء الأطفال الـ 14 ألفًا خلال 48 ساعة، إنه رقم مرعب للغاية”.

وعندما سُئل عن كيفية وصوله إلى هذا الرقم، قال فليتشر: “لدينا فرق قوية على الأرض، وبالطبع قُتل الكثير منهم، ولا يزال لدينا الكثير من الأشخاص على الأرض في المراكز الطبية والمدارس، يحاولون تقييم الاحتياجات”.

سنواجه عقبات وسنواجه مخاطر جمة

 وأضاف: “هذا ما نفعله، سنواصل العمل.. سيكون الأمر محبطًا، وسنواجه عقبات وسنواجه مخاطر جمة، لكنني لا أرى فكرة أفضل من إدخال طعام الأطفال”.

واستأنفت إسرائيل أمس السماح بإرسال المساعدات إلى غزة، في أول عملية تسليم من نوعها منذ 2 مارس الماضي، عندما منعت إسرائيل دخول البضائع إلى القطاع.

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غزة إسرائيل خان يونس

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