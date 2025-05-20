رئيس الوزراء القطري: التنسيق مستمر مع مصر وأمريكا لوقف حرب غزة

قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، إن القصف الإسرائيلي يقوض فرص السلام.

وأشار رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إلى استمرار بلاده في التنسيق مع مصر والولايات المتحدة بشأن جهود التوصل لوقف إطلاق النار بغزة.

وشدد على مواصلة جهودهم لوقف الحرب في غزة وإطلاق سراح الأسرى.

وتابع الشيخ محمد عبد الرحمن: الأولوية يجب أن تكون لمنح الشعوب الخارجة من الصراعات المجال لبناء فرصة أفضل، فنحن نريد لقطر أن تظل دائما شريكا موثوقا فيه سواء في الطاقة أو الدبلوماسية.

وبشأن الاقتصاد القطري، أشار إلى أنه سجل نموا حقيقيا بنسبة 2.4% العام الماضي.

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