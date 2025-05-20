طائرات الاحتلال تواصل قصف محيط مستشفى كمال عدوان في غزة

أكد مدير مستشفى كمال عدوان في غزة الدكتور صخر حمد، أن المستشفى ما زال يستقبل المصابين الذين تتمكن سيارات الإسعاف من نقلهم، رغم الظروف الأمنية الخطيرة.

الطائرات المسيرة من نوع كواد كوبتر تستهدف محيط مستشفى كمال عدوان

وأضاف “حمد” في تصريحات إعلامية، أن هناك إطلاق نار متكرر من الطائرات المسيرة من نوع كواد كوبتر يستهدف محيط المستشفى، وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصف المنازل في محيط المستشفى، مما يُعرض حياة المرضى والمصابين والطواقم الطبية للخطر المباشر.



وأوضح مدير مستشفى كمال عدوان، أن المستشفى يعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، ما يهدد قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات، موجها نداء عاجل إلى المؤسسات الأممية والدولية والمجتمع الدولي للتدخل الفوري من أجل حماية الطواقم الطبية والمدنيين في مستشفى العودة وضمان استمرار العمل الإنساني فيها.

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