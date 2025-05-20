الاحتلال يقتل أطفال غزة كهواية، تصريح خطير لرئيس حزب سياسي في تل أبيب

اتهم رئيس الحزب الديمقراطي الإسرائيلي يائير جولان الكيان المحتل بـ"قتل الأطفال كهواية" في قطاع غزة، وذلك في مقابلة أجراها مع هيئة البث الإسرائيلية (كان).

إسرائيل في طريقها لأن تصير دولة منبوذة بين الأمم

وقال السياسي اليساري المعارض، الثلاثاء: إن "إسرائيل في طريقها لأن تصير دولة منبوذة بين الأمم، كما كانت جنوب أفريقيا من قبل، إذا لم تعد إلى التصرف كدولة عاقلة".

وأضاف جولان: "الدولة العاقلة لا تشن حربا على المدنيين، ولا تقتل الأطفال كهواية، ولا تضع أهدافا لتهجير السكان".

واعتبر أن "هذه الحكومة تعج بالأشخاص المنتقمين، الذين يفتقرون إلى الأخلاق والقدرة على إدارة البلاد في حالات الطوارئ".

إنهاء الحرب وإعادة الرهائن وإعادة بناء إسرائيل

وتابع: "وزراء الحكومة فاسدون، وعلينا إنهاء الحرب وإعادة الرهائن وإعادة بناء إسرائيل".

وعلى الفور ردت الحكومة الإسرائيلية على تصريحات غولان بلهجة حادة.

وأدان رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "تصريحات جولان ضد دولتنا وجنودنا الذين يخوضون معركة من أجل وجودنا".

وزعم نتنياهو في بيان، إن جولان ورفاقه في اليسار الراديكالي "يواصلون ترديد الافتراءات ضد جنودنا ودولتنا"، معتبرا أن "لا حدود للانحدار الأخلاقي".

جولان الذي شجع على عصيان أوامر الجيش

وذكر أن "جولان الذي شجع على عصيان أوامر الجيش وقارن بين إسرائيل والنازيين مرتديا بزة عسكرية وصل لحضيض جديد. قال إن إسرائيل تقتل الأطفال كهواية في حين نخوض حربا ونعمل على تحرير رهائننا وهزيمة حماس".

كما قال وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش: إن جولان "يكذب ويشوه سمعة إسرائيل وقواتها، ويشارك في مؤامرات أعدائنا الدموية لقتلنا".

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