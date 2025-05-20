هل وقعت نوال الدجوي ضحية جريمة سرقة أم تصفية حسابات عائلية؟.. دعوى حجر و20 قضية بين الجدة والأحفاد.. جيرانها: مبتجيش الفيلا من سنتين.. والأمن يحقق مع حفيديها

في واحدة من أغرب قضايا السرقة التي تشهدها مدينة السادس من أكتوبر، تفجرت خيوط غامضة في بلاغ تقدمت به الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس إدارة جامعة أكتوبر الحديثة للعلوم والآداب، اتهمت فيه مجهولين بسرقة فيلتها الواقعة داخل أحد الكمبوندات الراقية، مشيرة إلى اختفاء مقتنيات مالية ومجوهرات تتجاوز قيمتها 300 مليون جنيه.

لكن ما بدا في ظاهره جريمة سرقة تقليدية، تحول بسرعة إلى لغز عائلي معقد، بعدما كشفت التحريات الأولية أن الفيلا لم تزر منذ أكثر من عامين، وأن هناك خلافات قانونية محتدمة بين الشاكية وبعض أفراد أسرتها، وصلت إلى حد اتهام أحد أحفادها لها بعدم الأهلية ورفع دعوى حجر ضدها.

أقوال جيران السيدة نوال الدجوي

فجر مصدر مطلع مفاجآت جديدة في القضية، مؤكدا أن تحريات رجال المباحث في الجيزة بدأت بمناقشة جيران نوال الدجوي داخل الكمبوند، والذين أكدوا أنها لم تقم بزيارة الفيلا منذ نحو عامين كاملين، ما ألقى بظلال من الشك حول توقيت البلاغ ومدى دقته.

كما كشفت التحريات مناقشة أحد أفراد أسرة الشاكية، الذي أبدى هو الآخر تشككا في واقعة السرقة ذاتها، ما زاد من الغموض المحيط بالقضية.

استدعاء أحفاد السيدة لسماع أقوالهم

وفي تصعيد لافت، استدعت مباحث مديرية أمن الجيزة حفيدي نوال الدجوي، وهما عمرو وأحمد، للتحقيق معهما في اتهامهما بسرقة محتويات الفيلا، وكانت المفاجأة الكبرى أن أحمد الدجوي سبق أن تقدم بدعوى حجر على جدته، مدعيا أنها غير مؤهلة عقليا لإدارة ممتلكاتها.

مصدر أمني مطلع أكد أن ما أبلغ بسرقته يختلف تماما عن الروايات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الأجهزة المعنية لا تزال تواصل جهودها للتحقق من حجم المسروقات، وتتبع مسار الأموال والمجوهرات، ومراجعة كاميرات المراقبة بالمكان.

أقوال نوال الدجوي في التحقيقات

وبحسب أقوال نوال الدجوي في المحضر، فقد تضمنت المسروقات مبلغا قدره 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار أمريكي، و350 ألف جنيه إسترليني، إضافة إلى 15 كيلوغراما من الذهب، أي ما يعادل أكثر من 300 مليون جنيه مصري.

وفي الوقت الذي لم تحسم فيه حتى الآن القيمة الحقيقية للمبالغ والمقتنيات المفقودة، رجحت التحقيقات أن الواقعة قد تكون حدثت منذ فترة طويلة، ولم تكتشف إلا بعد زيارة مفاجئة قامت بها نوال الدجوي مؤخرا للفيلا، وهي أول زيارة لها منذ عامين.

التحقيقات كشفت أيضا عن وجود أكثر من 20 دعوى قضائية متبادلة بين نوال الدجوي وأحفادها، بعضها متعلق بالميراث، وأخرى بطلبات منع زيارة، مما يعكس صراعا عائليا محتدما قد يكون وراء تصاعد الأحداث وظهور هذا البلاغ.

مقربون لنوال الدجوي يكشفون تفاصيل

مقربون من نوال الدجوي أكدوا أن علاقتها بأحفادها يشوبها التوتر، وأن بعضهم حاول منعها من التصرف في ممتلكاتها بزعم أنها فاقدة للأهلية العقلية، وهو ما فتح باب التكهنات حول وجود تصفية حسابات داخل الأسرة.

ولا تزال نيابة أكتوبر تواصل تحقيقاتها بالتوازي مع تحريات المباحث، وسط ترقب كبير لما ستسفر عنه الأيام المقبلة من مفاجآت في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل هذا العام.

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