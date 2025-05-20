الثلاثاء 20 مايو 2025
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ثقافة وفنون

وسام البحيري يعلن مفاجأة ببرنامجه "من تراثنا الإذاعي" بإذاعة القرآن الكريم

الإذاعي والكاتب
الإذاعي والكاتب وسام البحيريفيتو

أعلن الإذاعي والكاتب وسام البحيري عن إذاعة تسجيل نادر ببرنامج “من تراثنا الإذاعي”، بإذاعة القرآن الكريم، في حلقة السبت المقبل الموافق 24 مايو في تمام الساعة العاشرة مساء.
 

وقال “البحيري” إن البرنامج يقدم تسجيل إذاعي نادر لصلاة الفجر يعود ليوم 26 من يونيو عام 1983 من مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، تلاوة للشيخ محمد عبد العزيز حصان، وابتهالات للشيخ نصر الدين طوبار، وأدعية للشيخ إبراهيم جلهوم.

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الإذاعي و الكاتب وسام البحيرى برنامج “من تراثنا الإذاعي إذاعة القرآن الكريم مسجد الامام الحسين
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